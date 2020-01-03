9 بدائل طبيعة لتقوية المناعة وعلاج الفيروسات ونزلات البرد

تحرير:خالد وربي وأحمد مطاوع ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م

لا تزال الطبيعة تزخر بما بكل مقومات الحماية اللازمة للإنسان كى يحيا فى صحة وسلام، ويمكن لبعض المواد الطبيعية أن تكون بديلا قويا لمصل الإنفلونزا غير المتوافر بالصيدليات، ويقدم أطباء متخصصون فى تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الأمريكى المتخصص فى المجال الطبى، وصفات لتقوية مناعة الجسم، تغنى عن المركبات الكيميائية.

الفواكه والخضراوات بعض الفواكه مثل البرتقال تعمل كمضاد حيوى واسع المجال ضد نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد الطماطم فى محاربة البرد بصورة قوية مثل البرتقال لاحتوائها على نسبة عالية جدا من فيتامين سى. الثوم والبصل ثبت أنَّ للثوم القدرة على تقليل شدّة أعراض الزكام والإنفلونزا، ويعود الفضل إلى مساهمة

الفواكه والخضراوات

بعض الفواكه مثل البرتقال تعمل كمضاد حيوى واسع المجال ضد نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد الطماطم فى محاربة البرد بصورة قوية مثل البرتقال لاحتوائها على نسبة عالية جدا من فيتامين سى.

الثوم والبصل

ثبت أنَّ للثوم القدرة على تقليل شدّة أعراض الزكام والإنفلونزا، ويعود الفضل إلى مساهمة الثوم فى زيادة نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، أما البصل فإنّ لهُ خصائص تزيد من تعداد كريات الدم البيضاء التى تعد من أهم أدوارها مقاومة مسبّبات الأمراض.

شوربة الدجاج

واحد من أقدم العلاجات التى توصف لعلاج نزلات البرد، لذا يوصى به الأطباء، وبحسب الدراسات فإن شوربة الدجاج تحتوى على عناصر غذائية تساهم فى علاج الالتهابات التى تصيب الجهاز التنفسى العلوى، لذا فهو يقضى على نزلات البرد بطريقة سريعة وفعالة، ويُفضل إضافة بعض من عصير الليمون إلى الشوربة للاستفادة بفيتامين "C" المقاوم للإنفلونزا.

الشاى

يعتبر الشاى الساخن مزيلا طبيعيا للاحتقان، مما يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية للمخاط، لكن انتبه لدرجة حرارته حتى لا تسبب لك بعض الالتهابات فى الحلق، ويحتوى الشاى أيضا على مادة البوليفينول، وهى مواد طبيعية موجودة فى النباتات التى قد يكون لها عدد كبير من الفوائد الصحية، فهذه المجموعة تعتبر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات المضادة للسرطان، وأثبتت دراسة أن حمض التانيك الموجود فى الشاى الأسود يمكن أن يقلل من النوع الشائع من البكتيريا التى تنمو فى الحلق.

الكيوى

يحتوى الكيوى على فيتامين "ج" الذى يعد له الفضل فى مقاومة الإنفلونزا؛ لأنّ له القدرة على تقليل مدّة الإصابة بالزكام، والحد من الأمراض التى تُصيب ممارسى الأنشطة الرياضية، كما يتميز الكيوى باحتوائه على كميات من فيتامين "ج" أكثر مما يحتويه البرتقال والجريب فروت، إذ يحتوى الكوب الواحد من الكيوى على 273% من القيمة اليومية الموصى بها للفيتامين.

العسل

أظهرت العديد من الدراسات أن العسل يقمع السعال عند الأطفال، ومع ذلك تذكر أنه لا ينبغى إعطاء العسل للأطفال دون سن 12 شهرا، كما أنه يعمل كمحفز قوى لجهاز المناعة وله تأثيرات قوية ومضادة للجراثيم، بفضل مكوناته المضادة للبكتيريا.

التوت البرى

من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التى تعالج وتقى من نزلات البرد والسعال، ويقلل التوت البرى نسبة تعرضك للإصابة بنزلات البرد بنحو 33%، فهو بالفعل من أفضل الأغذية المقوية للمناعة والمحاربة لأدوار البرد.

يشار أيضا إلى أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون بديلا مثاليا عن مصل الإنفلونزا، وبشكل خاص أقراص فيتامين "سى"، كما يساعد فيتامين "د" والأوميجا 3 على تحسين مناعة الجسم لمقاومة نزلات البرد.

بدائل طبيعية خاصة لمرضى الضغط والقلب غير القادرين على تناول المضادات الحيوية، لمحاربة الإنفلونزا أبرزها:

- شرب كمية كافية من السوائل، مثل: المياه والعصائر الطازجة والشوربة ومشروبات الأعشاب.

- تناول شوربة الدجاج، حيث تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية، وبالتالى تساعد على تقوية جهاز المناعة لمحاربة فيروس الإنفلونزا.

- تناول الأطعمة الغنية بالزنك لمساعدة الجسم على مقاومة العدوى، مثل اللحوم الحمراء والحمص والمكسرات والبيض.

- المضمضة بماء دافئ مضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح لمدة 10-30 ثانية، لتخفيف ألم الحلق.

- بعض الزيوت تعمل كمضاد حيوى طبيعى، منها: زيت القرفة وزيت النعناع وزيت الليمون وزيت الأوريجانو، ويمكن إضافة هذه الزيوت إلى الشوربة أو الشاى.