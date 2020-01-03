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9 بدائل طبيعة لتقوية المناعة وعلاج الفيروسات ونزلات البرد

تحرير:خالد وربي وأحمد مطاوع ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م
فواكه - أرشيفية
فواكه - أرشيفية
لا تزال الطبيعة تزخر بما بكل مقومات الحماية اللازمة للإنسان كى يحيا فى صحة وسلام، ويمكن لبعض المواد الطبيعية أن تكون بديلا قويا لمصل الإنفلونزا غير المتوافر بالصيدليات، ويقدم أطباء متخصصون فى تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الأمريكى المتخصص فى المجال الطبى، وصفات لتقوية مناعة الجسم، تغنى عن المركبات الكيميائية.
الفواكه والخضراوات بعض الفواكه مثل البرتقال تعمل كمضاد حيوى واسع المجال ضد نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد الطماطم فى محاربة البرد بصورة قوية مثل البرتقال لاحتوائها على نسبة عالية جدا من فيتامين سى. الثوم والبصل ثبت أنَّ للثوم القدرة على تقليل شدّة أعراض الزكام والإنفلونزا، ويعود الفضل إلى مساهمة
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