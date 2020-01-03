بيزنس خفي وتجارة حرام.. من يحمي المواطنين من جشع الأطباء؟

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

يبدو واضحا أن مافيا تجارة الأمصال لا يقتصر نشاطهم على المواسم فقط، وأن المسألة أكبر بكثير من استغلال فيروس مثل الإنفلونزا، للتلاعب بالمواطنين وصحتهم، إذ تظهر فئة أخرى تستغل المرضى لتكوين ثروات طائلة، يتصدرها بعض الأطباء والإخصائيين بالعيادات الخاصة، من خلال بزنس خفى عبر السوق السوداء، لبيع الأمصال واللقاحات واستقطاب فئات بعينها مثل الأطفال حديثى الولادة، حيث تقوم عيادات طب الأطفال للأساتذة والمتخصصين الكبار الذين تتعدى "فيزيتا" كشفهم 200 جنيه، باللعب على وتر العواطف لدى أولياء الأمور وتعلقهم بصغارهم، ويطرحون أمصال وتطعيمات وزارة الصحة من سن شهر إلى 4 سنوات فى عياداتهم الخاصة، بأسعار مبالغ فيها بحجة أمانها وقوة فاعليتها، بالإضافة إلى أمصال أخرى غير ضرورية بمقابل مادى لا تستطيع الأسر الأقل دخلا تحمله.

الأمصال التى يتم حقنها للأطفال حديثى الولادة فى العيادات الخاصة والمستشفيات تضم 31 طعما فى 24 شهرا بتكلفة تصل إلى 15 ألف جنيه، تبدأ من الشهر الأول بـ"الدرن"، وفى الشهر الثانى "شلل الأطفال" والثالث "إنفلونزا بكتيرية" بسعر 75 جنيها، و"الروتا" بسعر 310 جنيهات، و"الالتهاب الرئوى" بــ400 جنيه، وفى الشهر

الأمصال التى يتم حقنها للأطفال حديثى الولادة فى العيادات الخاصة والمستشفيات تضم 31 طعما فى 24 شهرا بتكلفة تصل إلى 15 ألف جنيه، تبدأ من الشهر الأول بـ"الدرن"، وفى الشهر الثانى "شلل الأطفال" والثالث "إنفلونزا بكتيرية" بسعر 75 جنيها، و"الروتا" بسعر 310 جنيهات، و"الالتهاب الرئوى" بــ400 جنيه، وفى الشهر الرابع "شلل الأطفال" بـ100 جنيه، و"الثلاثى" بـ150 جنيها، و"الالتهاب الكبدى" بـ200 جنيه، وفى الشهر السادس "شلل أطفال ثلاثى" بـ55 جنيها، والشهر الثانى عشر "أم.أم.أر" بـ75 جنيها، والشهر الثالث عشر "الجدرى المائى" بـ230 جنيها، و"كبدى أ" بسعر 100 جنيه، والشهر الرابع والعشرين "الحمى الشوكية" بـ85 جنيها، و"الالتهاب الكبدى أ" بـ100 جنيه، كما أنه يتم التطعيم بلقاح الإنفلونزا الفيروسية الموسمية، ابتداء من سن 6 أشهر فى بداية فصل الشتاء من كل عام.

«الصيادلة»: مكاسب الأمصال والتطعيمات أعلى من الاتجار فى السلاح والمخدرات

يقول الدكتور عبد العزيز عطا الله، أستاذ مساعد طب الأطفال، إن كل التطعيمات ليست واردة على سجلات مكاتب الصحة، وهناك بضعة أنواع رخيصة مثل: شلل الأطفال، والثلاثى، والكبدى ب، والثلاثى الفيروسى، أما الأنواع الأخرى فلا توجود أصلا فى مكاتب الصحة، وبالتالى يلجأ الآباء والأمهات إلى العيادات الخاصة التى تبيع لهم هذه الأمصال بأسعار غالية، لأنها أصلا لا تخضع للتسعيرة.



سوق سوداء إجبارية

عن المخاوف من التجارة فى هذه الأمصال واللقاحات بالسوق السوداء، يؤكد الدكتور هيثم عبد العزيز الرئيس السابق للجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت لقاحات الالتهاب الرئوى والنزلات المعوية على قائمة اللقاحات والأمصال التى يجب على الحكومة أن توفرها بالمجان لجميع الأطفال، مشيرا إلى أن ذلك لا يحدث وبالتالى يضطر الأب إلى حمل طفله إلى أقرب مكان يتوافر فيه مثل هذه التطعيمات مهما كانت التكلفة، وذكر أن بعض المستشفيات الخاصة توفر تلك التطعيمات مقابل 480 جنيها، ويزيد عليها سعر الكشف.



ويشير عبد العزيز إلى أن هناك أمصالا لا تتوافر إلا فى السوق السوداء، لأهميتها القصوى وعدم توافرها فى مكاتب الصحة، مضيفا أن الاتجار فى التطعيمات والأمصال بلا شك يحقق مكاسب أعلى من الاتجار فى المخدرات والسلاح، لذا فوضع الضوابط لأسعارها وتوفيرها فى مكاتب الصحة بتحضيرها وتصنيعها فى الهيئة القومية للمصل واللقاح، أمر غاية فى الأهمية.



استغلال وانعدام ضمير

يرى الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة الأسبق، أن بعض سلاسل الصيدليات الكبرى تقوم باستغلال وهم بعض المواطنين من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا المختلفة، مثل الطيور أو الخنازير، وتلجأ إلى استيراد أمصال مضادة لها بأسعار لا تتخطى 50 جنيها، موضحا أن عملية استيراد هذه اللقاحات والأمصال تتم بطرق شرعية خالصة عن طريق الشركات فى مصر لتوفيرها إلى من يرغب فى الحصول عليها.



وتابع نقيب الصيادلة الأسبق، بأن "مسألة بيع الأمصال واللقاحات فى الصيدليات وضع طبيعى، ومرخص لهم بيع هذه المنتجات فى الصيدليات، أما فكرة الاستغلال فالرقيب عليها هو ضمير الأطباء، فهم من يحددون إذا كانت هناك حاجة للأمصال من عدمه"، كاشفا قيام بعض الأطباء ببيع هرمونات تنشيط نمو البويضات فى العيادات الخاصة -بالمخالفة للائحة آداب المهنة- بأسعار تصل إلى 2000 جنيه، بالتلاعب فى الأسعار عن السوق الرسمية.



ويضيف الصيدلى محمد صديق، أن حقنة "الآر إتش" التى تأخذها السيدات بعد عملية الولادة حتى لا يتوفى الطفل، كانت تعرض عليه بـ250 جنيها فى السوق السوداء، لتباع للمستهلك فعليا بـ750 جنيها، رغم أن الطريق الرسمى هو الوحدات الصحية، مؤكدا أن هناك بعض المستفيدين من هذا التراخى فى الرقابة من جانب وزارة الصحة على هذه السوق السوداء.

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أسباب التلاعب بالأسعار

حاول الراحل الدكتور سمير المرسى، نقيب صيادلة الدقهلية الأسبق والملقب بـ"أبو الصيادلة"، فى تصريحات سابقة، شرح الطريقة التى تصل بها الأمصال الغالية إلى مصر، بقوله: "هناك مافيا فى اللقاح والأمصال، ولأن إنتاج مصر من هذه اللقاحات أصبح شبه منعدم، فإن الصيدليات تعانى من نقص شديد فيها، فيبدأ مندوبو الشركات عندها فى التلاعب فى أسعارها، وبيعها بأغلى سعر يحقق للمندوب وللشركة أكبر هامش ربح ممكن، عن طريق البيع المباشر بدون أى رقابة".



ويشير المرسى إلى أن المشكلة الكبرى فى التطعيمات التى لا تصنع داخل مصر ولا توجد فى مكاتب الصحة أو مكاتب الرعاية الأولية، لذا فهى غالية الثمن جدا كتطعيم النزلة المعوية، وتطعيمات الروتا، والالتهاب السحائى، والجديرى، والكبدى أ، والإنفلونزا، مضيفا: "التطعيمات الإجبارية فقط هى التى توجد على كشوف مكاتب الصحة، وهذه تباع بأسعار زهيدة، وتقدم فيها بالمجان، لأننا نقوم بتحضيرها، لكن كميات هذه اللقاحات أقل من أن تكفى حاجات المواطنين".



وطالب الدكتور سامى سعد، نقيب "العلاج الطبيعى"، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالقيام بدورها فى التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة لحماية المرضى من جشع الأطباء ورغبتهم فى التربح على حساب آلام المرضى.



غياب الرقابة

يقول الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن الفقرة "و" من المادة 8 من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، تنص على أنه لا يجوز للطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته أو أثناء ممارستة للمهنة بهدف الاتجار، مضيفا أن الفقرة "د" من نفس المادة تنص على أنه لا يجوز للطبيب القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.



ويرجع الشورى، انتشار بزنس الأدوية فى العيادات الخاصة إلى غياب الرقابة من جانب إدارة العلاج الحر على العيادات وعدم إخطار نقابة الأطباء بنتائج التحقيقات التى تجرى مع الأطباء المخالفين لتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم؛ مشيرا إلى أن معظم فنادق مصر بها عيادات طبية خاصة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على السياح وصرف أدوية بالمخالفة للقانون، وبدون ترخيص لصيدلية داخل الفندق.