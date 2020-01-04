سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.07 جنيه للبيع، و15.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار