رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، مساء أمس الجمعة، القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين بتهمة تلقي رشوة.وقالت الهيئة في بيان، إن عبد العظيم ضبط متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة