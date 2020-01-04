«مراتي سبتني».. مأساة شاب شرع في الانتحار بالجيزة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

تسرب غاز - تعبيرية

لم يستطع الشاب الثلاثيني تحمل آلام فراق رفيقة دربه، تركت زوجته منزله بالجيزة، واستقر بها الحال في بيت أسرتها الذي نشأت بين جدرانه، غادر الجسد عش الزوجية بينما مكثت روحها التي تعلق بها قلب الزوج المغلوب على أمره، حاول إقناعها مرارا وتكرارا بالعدول عن قرارها الصعب والعودة إلى المنزل الذي شيداه سويا واستئناف حياتهما معا كما تعاهدا لدى عقد القران لكن محاولاته كافة باءت بالفشل أمام إصرار وتعنت الزوجة التي وجدت الخلاص في الاستقرار لدى أبيها بعيدا عن خلافات الزوجية.

تطورت الأمور سريعا، أصيب الزوج بحالة نفسية سيئة بدلت حالته، وبات يمضي ساعات طويلة بمفرده داخل غرفته وسط تراجع أداءه في العمل -إذ يعمل في مصنع ملك والده- حتى أصيب بحالة اكتئاب كادت تودي بحياته بشكل مأساوي.استغل الشاب تواجده بمفرده، وشرع في التخلص من حياته منتحرا من خلال تسريب الغاز الطبيعي بالشقة، إلا

تطورت الأمور سريعا، أصيب الزوج بحالة نفسية سيئة بدلت حالته، وبات يمضي ساعات طويلة بمفرده داخل غرفته وسط تراجع أداءه في العمل -إذ يعمل في مصنع ملك والده- حتى أصيب بحالة اكتئاب كادت تودي بحياته بشكل مأساوي.



استغل الشاب تواجده بمفرده، وشرع في التخلص من حياته منتحرا من خلال تسريب الغاز الطبيعي بالشقة، إلا أن حضور والده المفاجئ أنقذه في اللحظات الأخيرة، وأسرع بنقله إلى قرب مستشفى أملا في إبقائه على قيد الحياة.



جهود الأطباء كللت بالنجاح، كُتب عمر جديد للشاب بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وإجراء عملية إنعاش لقلبه الذي تضرر من الغاز الذي استنشقه ليخر الأب ساجدا على الأرض شاكرا مولاه على منح فلذة كبده فرصة جديدة لمواصلة حياته.



