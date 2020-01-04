جريمة

«مراتي سبتني».. مأساة شاب شرع في الانتحار بالجيزة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
تسرب غاز - تعبيرية
تسرب غاز - تعبيرية
لم يستطع الشاب الثلاثيني تحمل آلام فراق رفيقة دربه، تركت زوجته منزله بالجيزة، واستقر بها الحال في بيت أسرتها الذي نشأت بين جدرانه، غادر الجسد عش الزوجية بينما مكثت روحها التي تعلق بها قلب الزوج المغلوب على أمره، حاول إقناعها مرارا وتكرارا بالعدول عن قرارها الصعب والعودة إلى المنزل الذي شيداه سويا واستئناف حياتهما معا كما تعاهدا لدى عقد القران لكن محاولاته كافة باءت بالفشل أمام إصرار وتعنت الزوجة التي وجدت الخلاص في الاستقرار لدى أبيها بعيدا عن خلافات الزوجية.
تطورت الأمور سريعا، أصيب الزوج بحالة نفسية سيئة بدلت حالته، وبات يمضي ساعات طويلة بمفرده داخل غرفته وسط تراجع أداءه في العمل -إذ يعمل في مصنع ملك والده- حتى أصيب بحالة اكتئاب كادت تودي بحياته بشكل مأساوي.استغل الشاب تواجده بمفرده، وشرع في التخلص من حياته منتحرا من خلال تسريب الغاز الطبيعي بالشقة، إلا
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جثة-طفلة

جثة بجوارها سلاح.. حل لغز مقتل مزارع في الإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في كشف ملابسات بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع بعثوره على جثة مزارع ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص بدائرة المركز، وتبين بالفحص وجود سلاح نارى رفقة جثة المجنى عليه عبارة عن (بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وبه إصابة بعيار نارى بالرأس، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لكشف ملابسات الواقعة.
العلاج بالمصل (3)

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تخمد نار الفتنة بين عائلتين في بني سويف

تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية، سياس أمنية ثابتة لدى وزارة الداخلية تهدف من خلالها إلى حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الميلاد

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منح جميع السجناء زيارة استثنائية "واحدة فقط" خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
اشارة-مرور (2)

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
مصنع-خمور-بدون-مغشوشة-بدون-ترخيص-فى-الشروق (2)

خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
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