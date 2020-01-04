قناة السويس تقرر تثبيت رسوم العبور لجميع السفن

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

قناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر إبريل القادم. ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية.

وتخضع قرارات رسوم عبور قناة السويس لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات