731 مليون دولار زيادة بإيرادات قناة السويس خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019. وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019.

وأكد الفريق ربيع على نجاح الهيئة في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة من خلال انتهاج استراتيجية عمل تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لجذب عملاء جدد وخطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل حيث لا يحقق لها المرور في القناة وفرًا