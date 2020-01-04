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731 مليون دولار زيادة بإيرادات قناة السويس خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
قناة السويس
قناة السويس
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019. وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019.
وأكد الفريق ربيع على نجاح الهيئة في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة من خلال انتهاج استراتيجية عمل تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لجذب عملاء جدد وخطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل حيث لا يحقق لها المرور في القناة وفرًا
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نيفين جامع

وزيرة الصناعة رئيسا لجهاز المشروعات لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر؛ وجاء ذلك في مرسوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2020. وأكدت نيفين، أن توليها هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة، حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهاز سيستمر في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
قناة-السويس (2)

قناة السويس تقرر تثبيت رسوم العبور لجميع السفن

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر إبريل القادم. ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية.
وزير-الماليه

رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
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قناة-السويس (2)

قناة السويس تقرر تثبيت رسوم العبور لجميع السفن

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر إبريل القادم. ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية.
عبد الفتاح السيسى (4)

لتوفير فرص عمل.. السيسي يُطالب بتطوير «اقتصادية قناة السويس»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة استراتيجية التطويرالخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
صادرات-تركيا للعراق

هل تنتعش الصادارت والاستثمار الأجنبي في 2020؟

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببرايم، إن ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/19، علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقي هي التحدي. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق في الربع الأول من العام المالي 2019/18. وأرجعت بدير هذا الفائض إلى انخفاض فائض رأس المال والحساب المالي بنسبة 66?.
البنك-المركزى-المصرى

استثمار أجنبي مباشر بـ 2.3 مليار دولار في 3 أشهر

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 66.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، بمقدار 938 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 2.353 مليار دولار، في مقابل نحو 1.415 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ صافي التدفقات للخارج بمحافظة الأوراق المالية في مصر حوالي 2 مليار دولار، تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية خاصة الناشئة، بينما تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
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