أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 6 سنوات، وذلك على خلفية توتر الأوضاع السياسية في العالم، فيما توقع تجار شعبة الذهب استمرار صعود الأسعار خلال عام 2020
شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة.
قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
أسعار الذهب المحلية تتأثر بالعالميةتوقع فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل غير المسبوق في حالة تزايد الطلب على المعدن الأصفر عالميا.وأضاف بطرس، أن توقعات استمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، إلى جانب أزمة المحتجين في هونج
أسعار الذهب المحلية تتأثر بالعالمية
توقع فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل غير المسبوق في حالة تزايد الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
وأضاف بطرس، أن توقعات استمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، إلى جانب أزمة المحتجين في هونج كونج، وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، كلها عوامل تسهم في ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال العام الجديد 2020.
وأكد عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مرتبط بشكل كبير بالسعر العالمي، موضحا أنه في حالة صعود سعر الأوقية عالميا، يرتفع السعر المحلي على الفور والعكس، لافتا إلى أن هناك محدد اخر يتحكم في سعر الذهب وهو سعر الدولار الأمريكي.
وأضاف السيد، أنه موسم الأعياد والاحتفالات يشهد زيادة في الطلب على المعدن النفيس، وبالتالي ارتفاع سعره، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار على مدار العام الجاري 2020.
أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى
ارتفعت أسعار الذهب في مصر مسجلة أعلى ارتفاع لها، ليبلغ سعر جرام عيار 21 نحو 690 جنيه، وعيار 24 نحو 789 جنيه، وعيار 18 نحو 592 جنيه.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الأن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية.
وأضافت الوكالة، أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى سلسلة الخفض التي تم إقرارها على سعر الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وبحسب وكالة رويترز صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار، وفقًا للوكالة.
الذهب ملاذ أمن
قال تقرير صادر من مؤسسة "جولف بروكرز"، أن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، يصب في صالح نمو المعدن الأصفر، موضحا أن المستثمرين يفضلون تنويع مصدر المخاطر حيث وضعوا بعض رؤوس أموالهم في ملاذ أمن الذي يتمثل في شكل الذهب، ملك المعادن الثمينة.
ويرى إيهاب السعيد المحلل المالي، أن الذهب يعد الملاذ الامن للمستثمرين خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تقلبات البورصة، وانخفاض الفائدة على الأوعية الادخارية في البنوك.
واضاف السعيد، أن ارتفاع أسعار الذهب ووصوله لهذا المستوى يعد من أكثر العوامل التى تدفع المستثمرين للاستثمار فيه.
ويعتبر الذهب من أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الذهب، مما يحقق فرص لتحقيق الربح من الاستثمار بالذهب، بالاضافة الى أنه يعتبر الملاذ الامن والحكيم على فترات التاريخ نظرًا لإحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.