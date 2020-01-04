سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 6 سنوات، وذلك على خلفية توتر الأوضاع السياسية في العالم، فيما توقع تجار شعبة الذهب استمرار صعود الأسعار خلال عام 2020
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
أسعار الذهب المحلية تتأثر بالعالميةتوقع فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل غير المسبوق في حالة تزايد الطلب على المعدن الأصفر عالميا.وأضاف بطرس، أن توقعات استمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، إلى جانب أزمة المحتجين في هونج
اقرأ المزيد
نيفين جامع

وزيرة الصناعة رئيسا لجهاز المشروعات لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر؛ وجاء ذلك في مرسوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2020. وأكدت نيفين، أن توليها هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة، حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهاز سيستمر في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات.
قناة-السويس (3)

731 مليون دولار زيادة بإيرادات قناة السويس خلال 2019

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019. وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019.
قناة-السويس (2)

قناة السويس تقرر تثبيت رسوم العبور لجميع السفن

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر إبريل القادم. ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية.
وزير-الماليه

رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]