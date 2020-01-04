أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 6 سنوات، وذلك على خلفية توتر الأوضاع السياسية في العالم، فيما توقع تجار شعبة الذهب استمرار صعود الأسعار خلال عام 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

الذهب

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

أسعار الذهب المحلية تتأثر بالعالميةتوقع فاروق بطرس رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل غير المسبوق في حالة تزايد الطلب على المعدن الأصفر عالميا.وأضاف بطرس، أن توقعات استمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، إلى جانب أزمة المحتجين في هونج