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وزيرة الصناعة رئيسا لجهاز المشروعات لمدة 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
نيفين جامع وزيرة الصناعة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر؛ وجاء ذلك في مرسوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2020. وأكدت نيفين، أن توليها هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة، حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهاز سيستمر في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة، أن الجهاز سيستمر في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وجهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة للنهوض بهذا القطاع والتوسع في تمويله ومشاركته في المنظومة الاقتصادية للدولة، مؤكدة على أن الجهاز قد شارك بفاعلية مع العديد من الجهات المختصة في وضع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته
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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
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731 مليون دولار زيادة بإيرادات قناة السويس خلال 2019

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019. وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019.
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قناة السويس تقرر تثبيت رسوم العبور لجميع السفن

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر إبريل القادم. ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية.
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رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
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السيسي (1)

حول الإرهاب وسد النهضة: السيسي بجتمع بمدبولي والمجموعة الأمنية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمدعبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
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مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
مجلس-النواب (1)

تهديد 4500 أسرة بالطرد من منازلهم في طلب إحاطة

قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4 آلاف و500 أسرة من أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية، وذلك بعد أن هددتهم الهيئة واتخذت الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم، قائلة إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن الهيئة وضعت تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيها للمتر.
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