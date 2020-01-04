وزيرة الصناعة رئيسا لجهاز المشروعات لمدة 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

نيفين جامع وزيرة الصناعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر؛ وجاء ذلك في مرسوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2020. وأكدت نيفين، أن توليها هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة، حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهاز سيستمر في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات.

وأوضحت الوزيرة، أن الجهاز سيستمر في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وجهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة للنهوض بهذا القطاع والتوسع في تمويله ومشاركته في المنظومة الاقتصادية للدولة، مؤكدة على أن الجهاز قد شارك بفاعلية مع العديد من الجهات المختصة في وضع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته