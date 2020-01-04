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تعرف على ما حققه «دفع رباعي» بعد ثلاثة أيام عرضا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
أحمد بدير
أحمد بدير
حقق فيلم "دفع رباعي" أمس الجمعة، إيرادًا بلغ 25 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام إلى 65 ألفًا و333 جنيهًا، وينافس الفيلم فى نفس الموسم عددا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، الذي وصل إجمالي إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض. ومن المقرر أن يدخل السباق خلال الأيام القادمة عدد من الأفلام منها "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي، "لص بغداد" للفنان محمد إمام، و"بنات ثانوي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة جميلة عوض.
"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداثه حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، فكان يحلم بأن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسا والثالث محاميا
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