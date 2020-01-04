تعرف على ما حققه «دفع رباعي» بعد ثلاثة أيام عرضا
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
أحمد بدير
حقق فيلم "دفع رباعي" أمس الجمعة، إيرادًا بلغ 25 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام إلى 65 ألفًا و333 جنيهًا، وينافس الفيلم فى نفس الموسم عددا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، الذي وصل إجمالي إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض.
ومن المقرر أن يدخل السباق خلال الأيام القادمة عدد من الأفلام منها "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي، "لص بغداد" للفنان محمد إمام، و"بنات ثانوي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة جميلة عوض.
"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداثه حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، فكان يحلم بأن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسا والثالث محاميا
"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداثه حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، فكان يحلم بأن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسا والثالث محاميا ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحون في إجهاض العملية.
وترويجا للعمل حرص جميع الأبطال المشاركين فى الفيلم على مشاهدة العمل مع الجمهور فى سينمات مختلفة، بالإضافة إلى نشر البوسترات الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.