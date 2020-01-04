قناة عبرية: واشنطن أبلغت إسرائيل بخطط اغتيال سليماني

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

قاسم سليماني

كشفت قناة عبرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا، بنيتها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد. وأفادت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحادث عدة مرات خلال الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم إعلام نتنياهو بخطط أمريكا تصفية سليماني قبل عملية الاغتيال. ونقلت قناة "كان" في التلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر أمنية قولها إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية.

وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" غدا الأحد لمناقشة تداعيات اغتيال الجيش الأمريكي لسليماني.وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقديرات النظام الأمني أنه لا يوجد أي عائق عسكري أمام فتح موقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ (على الحدود مع سوريا)