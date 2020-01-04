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السلطات العراقية تحقق مع طاقم طائرة سليماني

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين سوري وعراقي، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد وطاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة العراقية، حيث قتل في غارة أميركية. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله. وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي
ووصل قائد فيلق القدس، إلى بغداد، قادما من سوريا، حيث تتدخل إيران أيضا بشكل كبير وتلعب دورا في تحديد مجريات الأحداث على الأرض.وأعلن الحرس الثوري الإيراني تعيين العميد إسماعيل قاآني خلفا لسليماني، إلا أنه بحسب خبراء بالشأن الإيراني، لن يتمكن من السير على خطى سليماني،
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القائد الجديد لفيليق القدس الإيراني

إسماعيل قاآني.. «الرجل الصلب» يخلف قاسم سليماني

بعد ساعات قليلة من مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية، كلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال سليماني. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني لديه مواقف عدائية ضد واشنطن وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة، والذي رافق طوال أعوام الجنرال سليماني وخدم معه في المنطقة وكان يقوم بمهمة نائب قاسم سليماني. وسليماني كان يعد اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
قاسم-سليمانى

قناة عبرية: واشنطن أبلغت إسرائيل بخطط اغتيال سليماني

كشفت قناة عبرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا، بنيتها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد. وأفادت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحادث عدة مرات خلال الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم إعلام نتنياهو بخطط أمريكا تصفية سليماني قبل عملية الاغتيال. ونقلت قناة "كان" في التلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر أمنية قولها إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية.
روحان

روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ تداعياته ستمتد لسنوات

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، منزل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر أمس الجمعة. وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء سليماني، مثمنا دور هذا القائد في جبهة المقاومة الإسلامية، وقال: "قاسم سليماني كان ثروة وطنية جندت الولايات المتحدة كل قواها للقضاء عليه". وقال: "لا يمكن نسيان الخدمات التي قدمها سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة وخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان".
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قاسم-سليمانى

قناة عبرية: واشنطن أبلغت إسرائيل بخطط اغتيال سليماني

كشفت قناة عبرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا، بنيتها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد. وأفادت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحادث عدة مرات خلال الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم إعلام نتنياهو بخطط أمريكا تصفية سليماني قبل عملية الاغتيال. ونقلت قناة "كان" في التلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر أمنية قولها إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية.
روحان

روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ تداعياته ستمتد لسنوات

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، منزل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر أمس الجمعة. وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء سليماني، مثمنا دور هذا القائد في جبهة المقاومة الإسلامية، وقال: "قاسم سليماني كان ثروة وطنية جندت الولايات المتحدة كل قواها للقضاء عليه". وقال: "لا يمكن نسيان الخدمات التي قدمها سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة وخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان".
دونالد-ترامب (5)

فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
مايك بومبيو

بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
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