السلطات العراقية تحقق مع طاقم طائرة سليماني

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

قاسم سليماني

قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين سوري وعراقي، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد وطاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة العراقية، حيث قتل في غارة أميركية. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله. وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي

ووصل قائد فيلق القدس، إلى بغداد، قادما من سوريا، حيث تتدخل إيران أيضا بشكل كبير وتلعب دورا في تحديد مجريات الأحداث على الأرض.وأعلن الحرس الثوري الإيراني تعيين العميد إسماعيل قاآني خلفا لسليماني، إلا أنه بحسب خبراء بالشأن الإيراني، لن يتمكن من السير على خطى سليماني،