بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، يومين، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم، جميعهم كانوا رائعين".وأضاف "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا، بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت