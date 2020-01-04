إسماعيل قاآني.. «الرجل الصلب» يخلف قاسم سليماني

يعرف قاآني بأنه من أبرز قادة الحرس الثوري في "مرحلة الدفاع المقدس"، وهو التعبير الذي يستخدمه الإيرانيون لوصف حرب السنوات الثماني مع العراق في عقد الثمانينيات

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

بعد ساعات قليلة من مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية، كلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال سليماني. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني لديه مواقف عدائية ضد واشنطن وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة، والذي رافق طوال أعوام الجنرال سليماني وخدم معه في المنطقة وكان يقوم بمهمة نائب قاسم سليماني. وسليماني كان يعد اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.

وذهب البعض إلى حد وصف قاسم سليماني بأنه "رأس حربة إيران". ورجح محللون أن النظام الإيراني لن "يجد بديلا" بنفس مواصفات سليماني، الذي كان "شخصية فريدة"، حسب وصفهم. إلا أن اختيار إسماعيل قاآني بهذه السرعة أرجعه المحللون إلى أن إيران تقول للعالم لدينا البديل الجاهز ليخلف سليماني. ويعرف قاآني بأنه من أبرز

وذهب البعض إلى حد وصف قاسم سليماني بأنه "رأس حربة إيران".

ورجح محللون أن النظام الإيراني لن "يجد بديلا" بنفس مواصفات سليماني، الذي كان "شخصية فريدة"، حسب وصفهم.

إلا أن اختيار إسماعيل قاآني بهذه السرعة أرجعه المحللون إلى أن إيران تقول للعالم لدينا البديل الجاهز ليخلف سليماني.



ويعرف قاآني بأنه من أبرز قادة الحرس الثوري في "مرحلة الدفاع المقدس" وهو التعبير الذي يستخدمه الإيرانيون لوصف حرب السنوات الثماني مع العراق في عقد الثمانينات، كما أن قاآني الرجل الثاني إلى جوار سليماني.



وقاآني المولود في بونجورد بشمال محافظة خراسان عام 1957 شارك مقاتلا في الحرب العراقية الإيرانية كقائد لواء، وتدرج في المناصب العسكرية حتى تولى منصب نائب قائد "فيلق القدس" عام 1997 بعد تولي سليماني قيادة "الفيلق".

ويعتبر قاآني الحرب في سوريا ليست فقط حربًا إقليمية، وإنما يصفها بأنها حرب "وجودية" بالنسبة لإيران، وشارك فيها بصفة مستشار عسكري، وكان من مهندسي "تصدير" مفهوم "التشكيلات الشعبية" التي يعتبر قاآني من المنظرين لها في إيران.

رئيس فيلق القدس الجديد هو أول من كشف امتلاك جماعة الحوثيين في اليمن لصواريخ يبلغ مداها أكثر من 400 كلم، كما تدرج قاآني في عدة مناصب داخل "الحرس الثوري" من بينها تولي قيادة العمليات في أفغانستان وباكستان.

كذلك كشف قاآني عن تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ودور "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" في إتمامها. وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات الخاصة بها عام 2012.

ووصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "الرجل الصلب" الذي لا يختلف كثيرا عن الجنرال سليماني، وله من "الخبرة الكافية" بشأن التعامل مع جبهات القتال المختلفة.

يكرر في تصريحاته تأكيده لالتزامه بخط المرشد الإيراني الخامنئي، كما نقل عنه تصريح آخر عام 2017 وصف فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران بقوله هذه "التهديدات ضد إيران ستدمر أمريكا، لقد دفنا العديد من أمثال ترامب ونعرف كيف نقاتل ضد أمريكا".



وتشير تقارير صحفية إلى علاقاته القوية مع الجماعات المسلحة القريبة من إيران في سوريا ولبنان وغزة، فضلا عن تهديداته الكثيرة لإسرائيل.

"فيلق القدس" أو قوة القدس هي وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية.

كما أن المسؤول الأول لفيلق القدس هو المرشد علي خامنئي، وتعتبر المعلومات عن الفرقة قليلة، حيث قُدر عدد أفراده بـ 18.000 جندي في سنة 2007.

وكان فيلق القدس قد أُنشئ في حرب الخليج الأولى كوحدة خاصة من قوات حرس الثورة الإسلامية. وذلك أثناء وبعد الحرب، وقد دعمت هذه الوحدة الأكراد في حربهم ضد صدام حسين.

كما وسع فيلق القدس عملياته إلى أفغانستان المجاورة، أبرزها كان بمساعدة عبد العلي مزاري رئيس حزب الوحدة الشيعي ضد حكومة محمد نجيب الله. ثم بدأ بتمويل ودعم التحالف الشمالي بقيادة أحمد شاه مسعود ضد حركة طالبان.



وحسب وثيقة سنة 1998 لاتحاد العلماء الأمريكيين فإن "التركيز الأساسي لفيلق القدس هو تدريب الجماعات الإرهابية الأصولية الإسلامية"، وينص أيضًا على أن فيلق القدس مرتبط بمكاتب إيرانية لحركات التحرر، التي تحافظ على بناء اتصالات مع منظمات المقاومة الإسلامية تحت الأرض في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

ويتساءل البعض عن السرعة التي تم فيها اختيار خليفة سليماني، وتعيين قاآني الذي يوصف بأنه منظّر تصدير التشكيلات الشعبية محله، هل تعني أن إيران قد اختارت نهج الرد على الضربة الأمريكية بعمليات واسعة بالنيابة عبر الميليشيات والجماعات المسلحة المقربة منها؟