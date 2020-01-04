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هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

تحرير:التحرير ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
هيئة كبار العلماء - أرشيفية
هيئة كبار العلماء - أرشيفية
عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
وطالبت برفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.ودعت الهيئة، الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت
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أمطار-غزيرة (1)

طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
البرد

اختفاء مصل الإنفلونزا.. صحة المصريين فى السوق السوداء (ملف)

على مدار السنوات الماضية، اعتاد كثير من المواطنين التوجه إلى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح خلال فصل الخريف، للحصول على مصل مقاومة الإنفلونزا، استعدادا لمواجهة هجمات الفيروس الذى ينشط بشكل موسمى فى الشتاء، لكن شيئا ما تغير هذا العام، إذ اختفى المصل تماما من الأسواق الرسمية، ونشطت له سوق سوداء تعانى هى الأخرى من نقصه، مع ظهور منافذ غير تقليدية فى المولات التجارية والأندية الرياضية لبيع الجرعات، لكنها أيضا لم تغط العجز، إذ لا تزال عشرات الآلاف من الأسر تخوض رحلة بحث فاشلة عن المصل، ما دفعنا للنبش وراء سر هذا الاختفاء المفاجئ، لنكتشف كواليس وتفاصيل مثيرة، ونشاط مخالف للقانون تتزعمه مافيات تتلاعب بالمواطنين وتتاجر بصحتهم فى غياب تام من أجهزة الرقابة.
العلاج بالمصل (1)

بيزنس خفي وتجارة حرام.. من يحمي المواطنين من جشع الأطباء؟

يبدو واضحا أن مافيا تجارة الأمصال لا يقتصر نشاطهم على المواسم فقط، وأن المسألة أكبر بكثير من استغلال فيروس مثل الإنفلونزا، للتلاعب بالمواطنين وصحتهم، إذ تظهر فئة أخرى تستغل المرضى لتكوين ثروات طائلة، يتصدرها بعض الأطباء والإخصائيين بالعيادات الخاصة، من خلال بزنس خفى عبر السوق السوداء، لبيع الأمصال واللقاحات واستقطاب فئات بعينها مثل الأطفال حديثى الولادة، حيث تقوم عيادات طب الأطفال للأساتذة والمتخصصين الكبار الذين تتعدى "فيزيتا" كشفهم 200 جنيه، باللعب على وتر العواطف لدى أولياء الأمور وتعلقهم بصغارهم، ويطرحون أمصال وتطعيمات وزارة الصحة من سن شهر إلى 4 سنوات فى عياداتهم الخاصة، بأسعار مبالغ فيها بحجة أمانها وقوة فاعليتها، بالإضافة إلى أمصال أخرى غير ضرورية بمقابل مادى لا تستطيع الأسر الأقل دخلا تحمله.
العلاج بالمصل (9)

«الصحة» توفر مصل الإنفلونزا لأقل من 1% من الشعب.. وفاكسيرا: انتظروا انفراجة

مع تفاقم أزمة اختفاء أمصال الإنفلونزا، دقت "التحرير" أبواب الجهة المسؤولة عن توفيرها بالسوق، للتعرف أكثر عن أسباب الأزمة ومزيد من المعلومات حول أهمية المصل، إذ يقول الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن الأمصال وبخاصة مصل الإنفلونزا الموسمية خلال موسم الشتاء مهم لجميع الفئات عدا الأطفال أقل من 6 أشهر، بينما هو أكثر أهمية للأطفال أكثر من 6 أشهر، ولذوى الأمراض المزمنة مثل: السكر والقلب والفشل الكلوى، وكذلك مرضى ضعف المناعة، كما أنه مهم أيضا للشخص السليم للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، وأهمها الالتهاب الرئوى وفشل القلب.
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احمد-الطيب (3)

الأزهر:موقفنا ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الوسطي

ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم. في بداية الاجتماع، أكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال، مطالبين بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني عودة السلام في ليبيا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس الجهود الدولية الداعمة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة عملية السلام إلى مسارها. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا الاهتمامات المشتركة فيما يخص انتهاكات حظر الأسلحة وتزايد مشاركة المرتزقة والمقاولين من القطاع الخاص من المتعاملين مع الجيش.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
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