هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

تحرير:التحرير ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

هيئة كبار العلماء - أرشيفية

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.

وطالبت برفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.ودعت الهيئة، الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت