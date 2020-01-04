جريمة

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الميلاد

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منح جميع السجناء زيارة استثنائية "واحدة فقط" خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
أمس الجمعة، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون
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جثة-طفلة

جثة بجوارها سلاح.. حل لغز مقتل مزارع في الإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في كشف ملابسات بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع بعثوره على جثة مزارع ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص بدائرة المركز، وتبين بالفحص وجود سلاح نارى رفقة جثة المجنى عليه عبارة عن (بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وبه إصابة بعيار نارى بالرأس، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لكشف ملابسات الواقعة.
العلاج بالمصل (3)

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تخمد نار الفتنة بين عائلتين في بني سويف

تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية، سياس أمنية ثابتة لدى وزارة الداخلية تهدف من خلالها إلى حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان.
كلبش

استفاقة ضمير وشهوة ذئب.. أسرار جريمة عمرها 7 سنوات

الأمر أقرب إلى كونه درب من الخيال، 7 سنوات وارى جسد الطفلة البريئة الثرى، ظن الجميع أن الرواية الأمنية الأولية هي الصواب، وأن ذات الثلاث سنوات فارقت الحياة لدى إصابتها في حادث، وأن دراجة نارية صدمتها بطريق الخطأ في أثناء عبورها الطريق لكن يقظة ضمير وإن جاءت متأخرة بدلت الصورة 180 درجة، حضر بائع خضروات إلى منزل والد الطفلة، تسوقه قدماه بخطوات متثاقلة حتى وقف أمام الباب انتظارا لخروج الأب ليخبره بشئ جلل أصابه بحالة من الدهشة "سامحني أنا اللي قتلت بنتك من 7 سنين".
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حبس-كلابشات

حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية

أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.
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وصايا وزير الداخلية العشر لمساعديه لتأمين الكريسماس

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر (الفيديو كونفرانس)، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية والتى ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفي مقدمتها احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وإقبال المواطنين على المتنزهات العامة والمراكب النيلية ودور السينما المختلفة.
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ندوات دينية وتثقيفية لنزلاء سجني دمنهور

استقبل سجنا دمنهور (رجال - نساء) عددٍا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية للنزلاء؛ بهدف زيادة الوعى الدينى والأخلاقى لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذي سيساعدهم في العودة مجدداً للمجتمع كأفراد صالحين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعياً وثقافياً ودينياً".
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استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
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