زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الميلاد

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

وزير الداخلية

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منح جميع السجناء زيارة استثنائية "واحدة فقط" خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

أمس الجمعة، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون