جريمة

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
أمام رجال التحقيق، اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع -بدائرة قسم شرطة دار السلامبطباعة العديد من الكتب بدون تفويض
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جثة-طفلة

جثة بجوارها سلاح.. حل لغز مقتل مزارع في الإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في كشف ملابسات بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع بعثوره على جثة مزارع ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص بدائرة المركز، وتبين بالفحص وجود سلاح نارى رفقة جثة المجنى عليه عبارة عن (بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وبه إصابة بعيار نارى بالرأس، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لكشف ملابسات الواقعة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تخمد نار الفتنة بين عائلتين في بني سويف

تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية، سياس أمنية ثابتة لدى وزارة الداخلية تهدف من خلالها إلى حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الميلاد

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منح جميع السجناء زيارة استثنائية "واحدة فقط" خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2020 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
كلبش

استفاقة ضمير وشهوة ذئب.. أسرار جريمة عمرها 7 سنوات

الأمر أقرب إلى كونه درب من الخيال، 7 سنوات وارى جسد الطفلة البريئة الثرى، ظن الجميع أن الرواية الأمنية الأولية هي الصواب، وأن ذات الثلاث سنوات فارقت الحياة لدى إصابتها في حادث، وأن دراجة نارية صدمتها بطريق الخطأ في أثناء عبورها الطريق لكن يقظة ضمير وإن جاءت متأخرة بدلت الصورة 180 درجة، حضر بائع خضروات إلى منزل والد الطفلة، تسوقه قدماه بخطوات متثاقلة حتى وقف أمام الباب انتظارا لخروج الأب ليخبره بشئ جلل أصابه بحالة من الدهشة "سامحني أنا اللي قتلت بنتك من 7 سنين".
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كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
مبادرة-الداخلية‎ (2)

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
زيت

زيت فاسد وأحذية مغشوشة.. مباحث التموين في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واستهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 960 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
كلبش

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
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