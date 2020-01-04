ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

مستلزمات طبية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

أمام رجال التحقيق، اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع -بدائرة قسم شرطة دار السلامبطباعة العديد من الكتب بدون تفويض

أمام رجال التحقيق، اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع -بدائرة قسم شرطة دار السلامبطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة استهدفت مأمورية من مباحث المصنفات المطبعة تامُشار إليها، وأمكن ضبط 20 ألف نسخة كتاب وغلاف بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



