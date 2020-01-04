طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 08 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 10 17بلطيم 10 17مطروح 08 16السلوم 09 15سيوة 02 16بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 16الاسماعيلية 09 18السويس 10 16العريش 08 17رفح 08 16رأس سدر 13 16نخل 05 16نويبع 14 16طابا 10 14كاترين 00

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 10 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 02 16

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 16

العريش 08 17

رفح 08 16

رأس سدر 13 16

نخل 05 16

نويبع 14 16

طابا 10 14

كاترين 00 11

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 10 17

الفيوم 08 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 17

أسيوط 05 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 07 17

شلاتين 16 21

ابو رماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20







