طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة
٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 08 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 10 17بلطيم 10 17مطروح 08 16السلوم 09 15سيوة 02 16بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 16الاسماعيلية 09 18السويس 10 16العريش 08 17رفح 08 16رأس سدر 13 16نخل 05 16نويبع 14 16طابا 10 14كاترين 00
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 09 17
شبين الكوم 08 18
طنطا 08 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 10 17
بلطيم 10 17
مطروح 08 16
السلوم 09 15
سيوة 02 16
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 09 18
السويس 10 16
العريش 08 17
رفح 08 16
رأس سدر 13 16
نخل 05 16
نويبع 14 16
طابا 10 14
كاترين 00 11
الطور 09 18
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 09 19
مرسى علم 10 17
الفيوم 08 16
بنى سويف 07 16
المنيا 06 17
أسيوط 05 17
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 07 18
أبوسمبل 08 17
الوادى الجديد 07 17
شلاتين 16 21
ابو رماد 15 22
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20