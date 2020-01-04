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طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م
أرشيفية
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 08 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 10 17بلطيم 10 17مطروح 08 16السلوم 09 15سيوة 02 16بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 16الاسماعيلية 09 18السويس 10 16العريش 08 17رفح 08 16رأس سدر 13 16نخل 05 16نويبع 14 16طابا 10 14كاترين 00
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الملتقى-الأول-لهيئة-كبار-العلماء (3)

هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
البرد

اختفاء مصل الإنفلونزا.. صحة المصريين فى السوق السوداء (ملف)

على مدار السنوات الماضية، اعتاد كثير من المواطنين التوجه إلى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح خلال فصل الخريف، للحصول على مصل مقاومة الإنفلونزا، استعدادا لمواجهة هجمات الفيروس الذى ينشط بشكل موسمى فى الشتاء، لكن شيئا ما تغير هذا العام، إذ اختفى المصل تماما من الأسواق الرسمية، ونشطت له سوق سوداء تعانى هى الأخرى من نقصه، مع ظهور منافذ غير تقليدية فى المولات التجارية والأندية الرياضية لبيع الجرعات، لكنها أيضا لم تغط العجز، إذ لا تزال عشرات الآلاف من الأسر تخوض رحلة بحث فاشلة عن المصل، ما دفعنا للنبش وراء سر هذا الاختفاء المفاجئ، لنكتشف كواليس وتفاصيل مثيرة، ونشاط مخالف للقانون تتزعمه مافيات تتلاعب بالمواطنين وتتاجر بصحتهم فى غياب تام من أجهزة الرقابة.
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بيزنس خفي وتجارة حرام.. من يحمي المواطنين من جشع الأطباء؟

يبدو واضحا أن مافيا تجارة الأمصال لا يقتصر نشاطهم على المواسم فقط، وأن المسألة أكبر بكثير من استغلال فيروس مثل الإنفلونزا، للتلاعب بالمواطنين وصحتهم، إذ تظهر فئة أخرى تستغل المرضى لتكوين ثروات طائلة، يتصدرها بعض الأطباء والإخصائيين بالعيادات الخاصة، من خلال بزنس خفى عبر السوق السوداء، لبيع الأمصال واللقاحات واستقطاب فئات بعينها مثل الأطفال حديثى الولادة، حيث تقوم عيادات طب الأطفال للأساتذة والمتخصصين الكبار الذين تتعدى "فيزيتا" كشفهم 200 جنيه، باللعب على وتر العواطف لدى أولياء الأمور وتعلقهم بصغارهم، ويطرحون أمصال وتطعيمات وزارة الصحة من سن شهر إلى 4 سنوات فى عياداتهم الخاصة، بأسعار مبالغ فيها بحجة أمانها وقوة فاعليتها، بالإضافة إلى أمصال أخرى غير ضرورية بمقابل مادى لا تستطيع الأسر الأقل دخلا تحمله.
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«الصحة» توفر مصل الإنفلونزا لأقل من 1% من الشعب.. وفاكسيرا: انتظروا انفراجة

مع تفاقم أزمة اختفاء أمصال الإنفلونزا، دقت "التحرير" أبواب الجهة المسؤولة عن توفيرها بالسوق، للتعرف أكثر عن أسباب الأزمة ومزيد من المعلومات حول أهمية المصل، إذ يقول الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن الأمصال وبخاصة مصل الإنفلونزا الموسمية خلال موسم الشتاء مهم لجميع الفئات عدا الأطفال أقل من 6 أشهر، بينما هو أكثر أهمية للأطفال أكثر من 6 أشهر، ولذوى الأمراض المزمنة مثل: السكر والقلب والفشل الكلوى، وكذلك مرضى ضعف المناعة، كما أنه مهم أيضا للشخص السليم للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، وأهمها الالتهاب الرئوى وفشل القلب.
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أمطار ورياح.. الأرصاد: انتظروا «96 ساعة» من الطقس السيئ

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، إذ ذكر بيان صادر عن الهيئة أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
سيول

51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
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سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
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