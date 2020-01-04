جثة بجوارها سلاح.. حل لغز مقتل مزارع في الإسماعيلية

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م

جثة

نجح ضباط قطاع الأمن العام في كشف ملابسات بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع بعثوره على جثة مزارع ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص بدائرة المركز، وتبين بالفحص وجود سلاح نارى رفقة جثة المجنى عليه عبارة عن (بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وبه إصابة بعيار نارى بالرأس، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بذات الناحية. بالعض على اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهم.عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن السلاح المضبوط خاص