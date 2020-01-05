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بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

أدان خصوم ترامب مخاطر التصعيد مع إيران، وقال جو بايدن النائب السابق للرئيس والمرشح للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين إن "ترامب ألقى للتو أصبع ديناميت في برميل بارود".
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الراحل قاسم سليماني
الراحل قاسم سليماني
لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
وتوالت ردود الأفعال بعد مقتل قاسم سليماني، وتباينت المواقف على المستوى العربي والدولي، فبينما دعت غالبية العواصم إلى الهدوء لتجنب التصعيد، رأى البعض في العملية "حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها"، ووصف آخرون العملية الأمريكية "بالاعتداء الغاشم". انقسام أمريكي انقسمت ردود الأفعال الأمريكية بين التأييد
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الجيش-الايرانى (2)

الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
سقوط ايران 2

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: 35 هدفا أمريكيا حيويا في مرمى نيراننا

قال القيادي بالحرس الثوري غلام علي أبو حمزة، إن إيران ستعاقب الأمريكيين?? ???أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني، قائلًا: «إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى إيران»، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مضيفًا: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي»، مشددًا على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني، وفقًا لروسيا اليوم.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
علم-ايران

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.
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دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
القائد الجديد لفيليق القدس الإيراني

إسماعيل قاآني.. «الرجل الصلب» يخلف قاسم سليماني

بعد ساعات قليلة من مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية، كلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال سليماني. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني لديه مواقف عدائية ضد واشنطن وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة، والذي رافق طوال أعوام الجنرال سليماني وخدم معه في المنطقة وكان يقوم بمهمة نائب قاسم سليماني. وسليماني كان يعد اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
روحان

روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ تداعياته ستمتد لسنوات

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، منزل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر أمس الجمعة. وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء سليماني، مثمنا دور هذا القائد في جبهة المقاومة الإسلامية، وقال: "قاسم سليماني كان ثروة وطنية جندت الولايات المتحدة كل قواها للقضاء عليه". وقال: "لا يمكن نسيان الخدمات التي قدمها سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة وخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان".
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