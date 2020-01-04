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أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
وتابع: "كان لازم تلزموا الشركة المنتجة على الأقل بأي رسوم.. حسوا بالناس بقى مش كل شويه يطلع قرار الناس تعاني بعده"، موضحا:" ظروف بلد أوكي لكن ماتجوش على المبدعين وخصوصا الشباب واللي في الأقاليم.. طيب وهل ده قرار صائب في عز الأزمة والبلد محتاجة الغنوة والكلمة.. انتوا بتصعبوها عليهم ليه؟.. كده كتير بجد". وفي
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تعرف على ما حققه «دفع رباعي» بعد ثلاثة أيام عرضا

حقق فيلم "دفع رباعي" أمس الجمعة، إيرادًا بلغ 25 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام إلى 65 ألفًا و333 جنيهًا، وينافس الفيلم فى نفس الموسم عددا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، الذي وصل إجمالي إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض. ومن المقرر أن يدخل السباق خلال الأيام القادمة عدد من الأفلام منها "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي، "لص بغداد" للفنان محمد إمام، و"بنات ثانوي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة جميلة عوض.
احمد رزق

جنات ووليد سعد يروجان لمسلسل «بخط الإيد» بأغنية «بطلة حدوتك»

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني التتر الرسمي لمسلسل "بخط الإيد"، والأغنية الدعائية وهي "بطلة حدوتك"، دويتو مشترك بين الفنانة جنات والفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه بدءًا من 4 يناير المقبل عبر شاشة dmc.
نجوى قاسم

وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم بأزمة قلبية

توفيت صباح اليوم الخميس، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، إذ كتب مالك الروقي عبر حسابه على تويتر: «وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها»، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر. وولدت قاسم في 7 يوليو عام 1967، ببلدة جون، وعملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، كما أنها كانت تقدم البرنامج اليومي والمعروف باسم «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تعد رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الإستعراضية فى الشرق الاوسط، وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذا فهي أحد سفراء الفنون المصرية. وأكدت عبدالدايم، خلال احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما علي تأسيس فرقة رضا والذي أقيم على مسرح البالون، استمرار دعم فرقة رضا لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلتحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.
عمرو- عابد

تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".
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«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
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