أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م

أيمن بهجت قمر

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟

وتابع: "كان لازم تلزموا الشركة المنتجة على الأقل بأي رسوم.. حسوا بالناس بقى مش كل شويه يطلع قرار الناس تعاني بعده"، موضحا:" ظروف بلد أوكي لكن ماتجوش على المبدعين وخصوصا الشباب واللي في الأقاليم.. طيب وهل ده قرار صائب في عز الأزمة والبلد محتاجة الغنوة والكلمة.. انتوا بتصعبوها عليهم ليه؟.. كده كتير بجد". وفي