أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م
أيمن بهجت قمر
غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
وتابع: "كان لازم تلزموا الشركة المنتجة على الأقل بأي رسوم.. حسوا بالناس بقى مش كل شويه يطلع قرار الناس تعاني بعده"، موضحا:" ظروف بلد أوكي لكن ماتجوش على المبدعين وخصوصا الشباب واللي في الأقاليم.. طيب وهل ده قرار صائب في عز الأزمة والبلد محتاجة الغنوة والكلمة.. انتوا بتصعبوها عليهم ليه؟.. كده كتير بجد".
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وتابع: "كان لازم تلزموا الشركة المنتجة على الأقل بأي رسوم.. حسوا بالناس بقى مش كل شويه يطلع قرار الناس تعاني بعده"، موضحا:" ظروف بلد أوكي لكن ماتجوش على المبدعين وخصوصا الشباب واللي في الأقاليم.. طيب وهل ده قرار صائب في عز الأزمة والبلد محتاجة الغنوة والكلمة.. انتوا بتصعبوها عليهم ليه؟.. كده كتير بجد".
وفي منشور آخر كتب: "أنا تواصلت مع معالي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم واقترحت عليها ان يتم إلغاء الزياده لإن 500 ترخيص و500 مراقبه مبلغ كبير وفيه ظلم كمان للشعرا هيدفعوا ضعف رسوم الملحنين بسبب مراقبة الكلام يا إما يلزموا المنتجين بالزياده وده مبلغ مش كبير لأي حد بينتج مقارنة بالمبدعين الشباب والا الناس اللي في الأقاليم وهي مشكوره وعدتني بالاهتمام وبحل الموضوع في أسرع وقت ياريت حد يتابع معانا يوم بيوم عشان ماينفعش ده يحصل".
ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي، وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.
ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.
وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف فيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنيه مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية، وحال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة (وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة.