«عبد الحفيظ» يعلن موعد إنهاء إجراءات قيد كهربا

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

كهربا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادمًا من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق الأحمر التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم السبت؛ تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره إف سي مصر والتي تحدد لها غدًا الأحد.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافٍ. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويحتل



وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافٍ.



ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل المارد الأحمر صدارة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعها من 9 مباريات فاز فيها جميعًا دون خسارة.



كما يواجه الأهلي في 11 من الشهر الجاري نظيره بلاتينوم الزيمبابوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها على ملعب بربرفيلدز.