رياضة

«عبد الحفيظ» يعلن موعد إنهاء إجراءات قيد كهربا

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
كهربا
كهربا
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادمًا من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق الأحمر التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم السبت؛ تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره إف سي مصر والتي تحدد لها غدًا الأحد.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال إنهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافٍ.   ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويحتل
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ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
الزمالك - اسوان

اتحاد الكرة ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إيقاف الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الزمالك ونظيره أسوان، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة (2- 0). الزمالك عاد لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
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طلائع الجيش يفوز علة دجلة في الدوري

بعد مباراة مثيرة، حقق فريق طلائع الجيش، فوزًا ثمينًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الجونة الذي يحتل المركز الرابع عشر، في المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ست نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق نقطة عن أسوان السابع عشر.
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رينيه فايلر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
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