طلبة كليات الحقوق يقضون يوم معايشة بأكاديمية الشرطة

٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م

أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق، وحرص رئيس وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية وتحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى للأكاديمية.

تم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الوطن)، وتوضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتى تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التى يتلقاها



تم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الوطن)، وتوضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتى تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التى يتلقاها طالب كلية الشرطة فى نظام الأربع سنوات، فضلاً عن تأهيله تدريبياً وبدنياً بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ، وتلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية.



بدورهم أعرب الطلاب عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوى، مؤكدين تقديرهم وإشادتهم بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة.



