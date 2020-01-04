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بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
إيران_أرشيفية
إيران_أرشيفية
هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.
وأضاف رضائي : «أوصي الشعب الإيراني بالصبر، لأن اتخاذ خطوات عسكرية يتسم بأطر وقواعد، وكلما استطعنا الالتزام بها فإن صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا».وفي وقت سابق، كان رضائي قد قال: «نعد بأن ثأرنا سيكون قاسيا جدا، بحيث لا تجرؤ أي دولة أخرى على ارتكاب مثل هذه الأعمال»، في معرض تعليقه على مقتل سليماني، معتبرًا
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دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
القائد الجديد لفيليق القدس الإيراني

إسماعيل قاآني.. «الرجل الصلب» يخلف قاسم سليماني

بعد ساعات قليلة من مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية، كلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال سليماني. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني لديه مواقف عدائية ضد واشنطن وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة، والذي رافق طوال أعوام الجنرال سليماني وخدم معه في المنطقة وكان يقوم بمهمة نائب قاسم سليماني. وسليماني كان يعد اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
قاسم- سليمان (13)

السلطات العراقية تحقق مع طاقم طائرة سليماني

قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين سوري وعراقي، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد وطاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة العراقية، حيث قتل في غارة أميركية. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله. وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي
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القائد الجديد لفيليق القدس الإيراني

إسماعيل قاآني.. «الرجل الصلب» يخلف قاسم سليماني

بعد ساعات قليلة من مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية، كلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للجنرال سليماني. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني لديه مواقف عدائية ضد واشنطن وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة، والذي رافق طوال أعوام الجنرال سليماني وخدم معه في المنطقة وكان يقوم بمهمة نائب قاسم سليماني. وسليماني كان يعد اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
قاسم- سليمان (13)

السلطات العراقية تحقق مع طاقم طائرة سليماني

قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين سوري وعراقي، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد وطاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة العراقية، حيث قتل في غارة أميركية. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله. وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي
روحان

روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ تداعياته ستمتد لسنوات

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، منزل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر أمس الجمعة. وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء سليماني، مثمنا دور هذا القائد في جبهة المقاومة الإسلامية، وقال: "قاسم سليماني كان ثروة وطنية جندت الولايات المتحدة كل قواها للقضاء عليه". وقال: "لا يمكن نسيان الخدمات التي قدمها سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة وخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان".
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