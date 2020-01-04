بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.

وأضاف رضائي : «أوصي الشعب الإيراني بالصبر، لأن اتخاذ خطوات عسكرية يتسم بأطر وقواعد، وكلما استطعنا الالتزام بها فإن صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا».وفي وقت سابق، كان رضائي قد قال: «نعد بأن ثأرنا سيكون قاسيا جدا، بحيث لا تجرؤ أي دولة أخرى على ارتكاب مثل هذه الأعمال»، في معرض تعليقه على مقتل سليماني، معتبرًا