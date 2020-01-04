«العشيق والنسكافيه».. إعدام «أماني» وعشيقها بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

اعدام _ تعبيرية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي حكمها، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لزوجة وعشيقها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها وإلقاء جثته في مياه ترعة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم. تعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من «سليمان.م»، 34 عاما، محاسب، بالعثور على شقيقه "محمد"28 عاما، موظف بشركة الصرف الصحي، جثة هامدة بمياه ترعة الشراقوة.

ذكرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه «أماني .م»، 25 عامًا، ربة منزل، وعشيقها «رضا.م»، 26 عامًا، عامل، إذ تبين وجود علاقة غير شرعية بينهما، واتفقا معًا على التخلص من الزوج حيث قامت الزوجة بدس 3 عقاقير منومة لزوجها في مشروب "النسكافيه"قبل أن يحضر العشيق إلى المنزل