اتحاد الكرة ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

تحرير:علي الزيني ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

الزمالك - أسوان

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إيقاف الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الزمالك ونظيره أسوان، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة (2- 0). الزمالك عاد لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

وتحدث الغندور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامي.. أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن". وشهدت مباراة القلعة البيضاء علامات استفهام من الحكم أثناء



وتحدث الغندور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامي.. أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن".



وشهدت مباراة القلعة البيضاء علامات استفهام من الحكم أثناء المباراة كان أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الشوط الأول، بجانب عدم طرد مدافع أسوان بعد التحامه مع يوسف أوباما لاعب الأبيض فى كرة ركلة الجزاء بالشوط الثاني.



وكان مجلس إدارة الزمالك قد طالب اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور.