رياضة

اتحاد الكرة ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

تحرير:علي الزيني ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
الزمالك - أسوان
الزمالك - أسوان
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إيقاف الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الزمالك ونظيره أسوان، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة (2- 0). الزمالك عاد لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
وتحدث الغندور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامي.. أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن". وشهدت مباراة القلعة البيضاء علامات استفهام من الحكم أثناء
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ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
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«عبد الحفيظ» يعلن موعد إنهاء إجراءات قيد كهربا

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بعد الفوز على أسوان.. الزمالك يطالب بحكام أجانب

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد الظلم الذي يتعرض له الفارس الأبيض في مبارياته وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك، وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة، وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، حسبما ذكر الزمالك.
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الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
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أسامة خليل عن فترة مرتضى منصور بالزمالك: حقق بطولات عديدة

كشف الكاتب الصحفي أسامة خليل، عن تقييمه لفترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، خلال الفترة من 2014 لـ2019. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "تقييم مرتضى منصور أو أي شخص يجب أن يتم بناءً بينه وبين ما قبله، الزمالك في آخر 10 سنوات قبل 2014 لم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط".
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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
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