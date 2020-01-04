مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

حادث - أرشيفية

حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى كانت تسير في نفس الاتجاه بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الكيلو 88 اتجاه القاهرة ووجود متوفى وعدد من المصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من الفحص وفاة «يوسف سليمان»، 27 عامًا، مقيم العامرية، وإصابة «عبد المجيد جمعة، 32 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع وجروح باليد اليمنى وفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاني فرج، 43 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما