جريمة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى كانت تسير في نفس الاتجاه بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الكيلو 88 اتجاه القاهرة ووجود متوفى وعدد من المصابين.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من الفحص وفاة «يوسف سليمان»، 27 عامًا، مقيم العامرية، وإصابة «عبد المجيد جمعة، 32 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع وجروح باليد اليمنى وفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاني فرج، 43 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما
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تنفيذ- حكم- الاعدام

«العشيق والنسكافيه».. إعدام «أماني» وعشيقها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي حكمها، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لزوجة وعشيقها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها وإلقاء جثته في مياه ترعة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم. تعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من «سليمان.م»، 34 عاما، محاسب، بالعثور على شقيقه "محمد"28 عاما، موظف بشركة الصرف الصحي، جثة هامدة بمياه ترعة الشراقوة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة كليات الحقوق يقضون يوم معايشة بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق، وحرص رئيس وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية وتحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى للأكاديمية.
جثة-طفلة

جثة بجوارها سلاح.. حل لغز مقتل مزارع في الإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في كشف ملابسات بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع بعثوره على جثة مزارع ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص بدائرة المركز، وتبين بالفحص وجود سلاح نارى رفقة جثة المجنى عليه عبارة عن (بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وبه إصابة بعيار نارى بالرأس، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لكشف ملابسات الواقعة.
العلاج بالمصل (3)

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
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انهيار-سقف-مصيفة-مسجد-بالبحيرة (2)

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
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السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
انهيار- العقار (4)

وفاة سيدة وطفلة في انهيار عقار بالشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن انهيار عقار فاقوس الكائن بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة بمركز فاقوس حتى هذه اللحظة، أسفر عن حالتي وفاة وهم ولاء محمد عبد الهادي 31 سنة ونورهان محمد عبد المنعم 14 سنة، وحالتي إصابة وهم حامد محمد علي وعلي محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبي. وأفاد الفحص الطبي، أن إصابة أحدهما بكدمات وسحجات والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية.
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