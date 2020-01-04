بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش
تحرير:محمد أبو زيد
٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م
تحرش فتاة المنصورة
تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
كان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش الجماعي بفتاة وصديقتها، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرشًا جماعيّا بواحدة منهما بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة.
تم تشكيل
كان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش الجماعي بفتاة وصديقتها، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرشًا جماعيّا بواحدة منهما بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها "طالبة" 20 عامًا، ومقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها طالبة 20 عامًا، وأنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية، تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول، وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة.
وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين، وهم: 7 شبان بينهم 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 عامًا، وعامل أحذية يبلغ نحو 20 عامًا.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.