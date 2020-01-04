جريمة

بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م
تحرش فتاة المنصورة
تحرش فتاة المنصورة
تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
كان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش الجماعي بفتاة وصديقتها، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرشًا جماعيّا بواحدة منهما بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة. تم تشكيل
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مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى كانت تسير في نفس الاتجاه بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الكيلو 88 اتجاه القاهرة ووجود متوفى وعدد من المصابين.
تنفيذ- حكم- الاعدام

«العشيق والنسكافيه».. إعدام «أماني» وعشيقها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي حكمها، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لزوجة وعشيقها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها وإلقاء جثته في مياه ترعة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم. تعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من «سليمان.م»، 34 عاما، محاسب، بالعثور على شقيقه "محمد"28 عاما، موظف بشركة الصرف الصحي، جثة هامدة بمياه ترعة الشراقوة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة كليات الحقوق يقضون يوم معايشة بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق، وحرص رئيس وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية وتحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى للأكاديمية.
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فتاة- المنصورة (2)

ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
اقراص-مخدرة (2)

جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.
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