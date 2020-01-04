بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

تحرش فتاة المنصورة

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.

كان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش الجماعي بفتاة وصديقتها، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرشًا جماعيّا بواحدة منهما بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة. تم تشكيل