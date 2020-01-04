ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي
تحرير:علي الزيني
٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م
ريال مدريد
حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
فريق ريال مدريد، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 35، بعد عرضية من فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رافاييل فاران برأسية مباغتة، اصطدمت في يد ديفيد سوريا حارس مرمى فريق خيتافي، وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 53، أضاف ريال مدريد الهدف الثاني، بعد ركلة حرة مباشرة من على منطقة الجزاء، نفذها
فريق ريال مدريد، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 35، بعد عرضية من فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رافاييل فاران برأسية مباغتة، اصطدمت في يد ديفيد سوريا حارس مرمى فريق خيتافي، وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 53، أضاف ريال مدريد الهدف الثاني، بعد ركلة حرة مباشرة من على منطقة الجزاء، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل المنطقة، استقبلها رافاييل فاران برأسية سكنت الشباك، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو نتيجة وجود شبهة تسلل على فاران، لكنه قرر في النهاية صحة الهدف.
واحتسب الحكم ست دقائق وقتًا محتسبًا بدلا من الضائع، نجح الملكي في إضافة الهدف الثالث، بعد هجمة مرتدة، انتهت بتمريرة من جاريث بيل إلى فالفيردي، الذي بدوره مرر الكرة إلى مودريتش، الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.