ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

تحرير:علي الزيني ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

فريق ريال مدريد، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 35، بعد عرضية من فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رافاييل فاران برأسية مباغتة، اصطدمت في يد ديفيد سوريا حارس مرمى فريق خيتافي، وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 53، أضاف ريال مدريد الهدف الثاني، بعد ركلة حرة مباشرة من على منطقة الجزاء، نفذها