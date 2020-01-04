رياضة

باهر المحمدي يغلق ملف الرحيل عن الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
يبدو أن الأزمة التي اشتعلت داخل جدران النادى الإسماعيلى، خلال الفترة الماضية، عقب خروج باهر المحمدي، قائد الدراويش، في تصريحات تليفزيونية أعلن فيها رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك عروضًا قوية من ناديين أحدهما أوروبى والآخر خليجي، ليقرر ناديه تحويله للتحقيق واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، التي أقيمت في الجولة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب عدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.
باهر المحمدي، أعلن تراجعه عن قرار الرحيل عن قلعة الإسماعيلي، احترامًا لرغبة مسئولي الدراويش، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «تايم سبورت»، قائلا: "الإسماعيلي بيتي وكنت أحلم بفرصة للاحتراف، بعدما تلقيت عرضًا من خارج مصر ولكن وجهة نظر مسئولي النادي استمراري، لذا أغلقت ملف الرحيل". وواصل
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ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
الزمالك - اسوان

اتحاد الكرة ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إيقاف الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الزمالك ونظيره أسوان، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة (2- 0). الزمالك عاد لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
كهربا

«عبد الحفيظ» يعلن موعد إنهاء إجراءات قيد كهربا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادمًا من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق الأحمر التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم السبت؛ تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره إف سي مصر والتي تحدد لها غدًا الأحد.
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الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
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