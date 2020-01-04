مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

إطلاق نار - أرشيفية

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.

وأسفر الحادث عن وقوع قتيلين ومصابين بقرية المنشأة، وبالانتقال تبين مقتل كل من حسن شوقي 62 عامًا، بالمعاش، وعبد الرحمن محمد 27 عامًا، حاصل على مؤهل جامعي، وإصابة 3 أفراد آخرين من عائلة "حجازي" وشخص آخر من قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية. وكشفت التحريات، التى أشرف عليها العميد أحمد الراوي رئيس