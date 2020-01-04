فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م

فتاة المنصورة

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».

وأوضحت: «اتصلت على الشرطة على الرقم 122 وقالتلي هتيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش ساعدوني كان حصل معايا أكتر من صحبتي زهرة»، لافته إلى أن من ظهر في الفيديو بجانب صديقتها زهرة في السيارة الحمراء كان يساعدهم منذ بداية الواقعة.وأكدت ضحية التحرش أنها لن تتنازل عن حقها، قائلة: «أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب