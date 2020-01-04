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فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
وأوضحت: «اتصلت على الشرطة على الرقم 122 وقالتلي هتيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش ساعدوني كان حصل معايا أكتر من صحبتي زهرة»، لافته إلى أن من ظهر في الفيديو بجانب صديقتها زهرة في السيارة الحمراء كان يساعدهم منذ بداية الواقعة.وأكدت ضحية التحرش أنها لن تتنازل عن حقها، قائلة: «أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب
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أحد منقذي فتاة المنصورة: «كبير وصغير كان عايز يتحرش»

قال سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، إن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة قائلًا: «الكل كان هايص». وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات، قائلًا: «كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش»، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته.
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طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
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هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
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اختفاء مصل الإنفلونزا.. صحة المصريين فى السوق السوداء (ملف)

على مدار السنوات الماضية، اعتاد كثير من المواطنين التوجه إلى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح خلال فصل الخريف، للحصول على مصل مقاومة الإنفلونزا، استعدادا لمواجهة هجمات الفيروس الذى ينشط بشكل موسمى فى الشتاء، لكن شيئا ما تغير هذا العام، إذ اختفى المصل تماما من الأسواق الرسمية، ونشطت له سوق سوداء تعانى هى الأخرى من نقصه، مع ظهور منافذ غير تقليدية فى المولات التجارية والأندية الرياضية لبيع الجرعات، لكنها أيضا لم تغط العجز، إذ لا تزال عشرات الآلاف من الأسر تخوض رحلة بحث فاشلة عن المصل، ما دفعنا للنبش وراء سر هذا الاختفاء المفاجئ، لنكتشف كواليس وتفاصيل مثيرة، ونشاط مخالف للقانون تتزعمه مافيات تتلاعب بالمواطنين وتتاجر بصحتهم فى غياب تام من أجهزة الرقابة.
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مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
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