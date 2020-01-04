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أحد منقذي فتاة المنصورة: «كبير وصغير كان عايز يتحرش»

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
التحرش بفتاة المنصورة
التحرش بفتاة المنصورة
قال سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، إن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة قائلًا: «الكل كان هايص». وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات، قائلًا: «كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش»، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته.
وتابع: «اللي عايز يلبس قصير مالناش دعونا به، ربنا هو اللي هيحاسب، أنا شوفت منظر مش كويس، فتدخلنا لحل المشكلة، نص اللي كان واقف كان بيصور، والنص التاني كان عايز البنت بأي طريقة».وقالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة
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فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
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هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
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اختفاء مصل الإنفلونزا.. صحة المصريين فى السوق السوداء (ملف)

على مدار السنوات الماضية، اعتاد كثير من المواطنين التوجه إلى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح خلال فصل الخريف، للحصول على مصل مقاومة الإنفلونزا، استعدادا لمواجهة هجمات الفيروس الذى ينشط بشكل موسمى فى الشتاء، لكن شيئا ما تغير هذا العام، إذ اختفى المصل تماما من الأسواق الرسمية، ونشطت له سوق سوداء تعانى هى الأخرى من نقصه، مع ظهور منافذ غير تقليدية فى المولات التجارية والأندية الرياضية لبيع الجرعات، لكنها أيضا لم تغط العجز، إذ لا تزال عشرات الآلاف من الأسر تخوض رحلة بحث فاشلة عن المصل، ما دفعنا للنبش وراء سر هذا الاختفاء المفاجئ، لنكتشف كواليس وتفاصيل مثيرة، ونشاط مخالف للقانون تتزعمه مافيات تتلاعب بالمواطنين وتتاجر بصحتهم فى غياب تام من أجهزة الرقابة.
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فتاة- المنصورة (2)

فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
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تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

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