أحد منقذي فتاة المنصورة: «كبير وصغير كان عايز يتحرش»

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

التحرش بفتاة المنصورة

قال سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، إن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة قائلًا: «الكل كان هايص». وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات، قائلًا: «كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش»، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته.

وتابع: «اللي عايز يلبس قصير مالناش دعونا به، ربنا هو اللي هيحاسب، أنا شوفت منظر مش كويس، فتدخلنا لحل المشكلة، نص اللي كان واقف كان بيصور، والنص التاني كان عايز البنت بأي طريقة».وقالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة