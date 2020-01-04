بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: 35 هدفا أمريكيا حيويا في مرمى نيراننا

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م

قال القيادي بالحرس الثوري غلام علي أبو حمزة، إن إيران ستعاقب الأمريكيين?? ???أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني، قائلًا: «إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى إيران»، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مضيفًا: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي»، مشددًا على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني، وفقًا لروسيا اليوم.

وهددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية