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«حزب الله العراقي» يُعلن موعد استهداف قواعد أمريكية

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ م
حزب الله العراقي
حزب الله العراقي
حذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء اليوم السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من غدًا الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية». يأتي هذا بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أمريكيين، وفقًا لسكاي نيوز.
وسقطت قذائف كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقاعدة عسكرية تضم أمريكيين شمال المدينة.وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية»، بسقوط قذيفتين من طراز «كاتيوشا» على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار سفارات دول غربية، لافتا إلى أنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية،
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اردوغان والسراج - ليبيا

البرلمان الليبي يرفض المصادقة على اتفاقية أردوغان والسراج

رفض البرلمان الليبي، اليوم السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. ونقلت قناة العربية، أن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة. كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
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فرنسا تطالب مواطنيها في إيران بتوخي الحذر عقب مقتل سليماني

طالبت فرنسا اليوم الجمعة مواطنيها بالابتعاد عن أية تجمعات في إيران، وذلك عقب مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.
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مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
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برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
محاصرة السفارة الأمريكية

هل يتأثر حراك العراق بالهجوم على السفارة الأمريكية؟

جاء رد حزب الله االعراقي على الهجمات الأمريكية التي تلقاها مؤخرا، من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعد الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية، فيما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
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