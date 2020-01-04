«حزب الله العراقي» يُعلن موعد استهداف قواعد أمريكية

تحرير:وكالات ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ م

حزب الله العراقي

حذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء اليوم السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من غدًا الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية». يأتي هذا بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أمريكيين، وفقًا لسكاي نيوز.

وسقطت قذائف كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقاعدة عسكرية تضم أمريكيين شمال المدينة.وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية»، بسقوط قذيفتين من طراز «كاتيوشا» على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار سفارات دول غربية، لافتا إلى أنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية،