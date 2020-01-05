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طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
أرشيفية
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليومالصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 08 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 10 17بلطيم 10 17مطروح 08 16السلوم 09 15سيوة 02 16بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 16الاسماعيلية 09 18السويس 10 16العريش 08 17رفح 08 16رأس سدر 13 16نخل 05 16نويبع 14 16طابا 10 14كاترين
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فتاة- المنصورة (2)

أحد منقذي فتاة المنصورة: «كبير وصغير كان عايز يتحرش»

قال سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، إن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة قائلًا: «الكل كان هايص». وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات، قائلًا: «كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش»، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته.
فتاة- المنصورة (2)

فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
أمطار-غزيرة (1)

طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
الملتقى-الأول-لهيئة-كبار-العلماء (3)

هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
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أمطار-غزيرة (1)

طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (17)

الأرصاد: غدا أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
سيول

51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
أمطار-غزيرة (6)

سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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