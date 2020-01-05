تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق مصر في الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

الأهلي

يخوض الاهلي مواجهة اليوم الأحد، أمام نظيره فريق مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث المارد الأحمر في مواجهة اليوم عن الإنتصار العاشر له على التوالي في الدوري، حيث لم يذثق طعم الخسارة حتى الآن . بينما على الجانب الأخر يبحث فريق عن مفاجآة في مباراة اليوم بتحقيق فوز ثالث له في الدوري، وسبق لـ مصر أن حقق مفاجأة خلال الموسم الجاري بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، وهو ما يخشى الأهلي تكراره خلال مواجهة اليوم .

وخاض فريق مصر 11 مباراة في الدوري، فاز في مبارتين فقط وتعادل في 5 بينما خسر في 4 آخرين . وكان فايلر اختار 22 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ونادي مصر من بينهم الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي من المحتمل أن يشارك في مباراة اليوم، في حال سداد الأهلي مديوناته القديمة البالغة 8 ملايين جنيه، حيث