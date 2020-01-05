رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق مصر في الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
الأهلي
الأهلي
يخوض الاهلي مواجهة اليوم الأحد، أمام نظيره فريق مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث المارد الأحمر في مواجهة اليوم عن الإنتصار العاشر له على التوالي في الدوري، حيث لم يذثق طعم الخسارة حتى الآن . بينما على الجانب الأخر يبحث فريق عن مفاجآة في مباراة اليوم بتحقيق فوز ثالث له في الدوري، وسبق لـ مصر أن حقق مفاجأة خلال الموسم الجاري بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، وهو ما يخشى الأهلي تكراره خلال مواجهة اليوم .
وخاض فريق مصر 11 مباراة في الدوري، فاز في مبارتين فقط وتعادل في 5 بينما خسر في 4 آخرين . وكان فايلر اختار 22 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ونادي مصر من بينهم الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي من المحتمل أن يشارك في مباراة اليوم، في حال سداد الأهلي مديوناته القديمة البالغة 8 ملايين جنيه، حيث
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فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.
جريميو - فلامنجو

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة فلامنجو

يبحث ريال مدريد الإسباني، عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يستهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواصلة المنافسة على جميع الأصعدة، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الموسم الماضي، وخروجه خالي الوفاض من كل البطولات التي شارك بها، حيث تمكن الريال من التوصل لاتفاق بالفعل مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمن نجمه الشاب رينير جيسوس، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يغلق ملف الرحيل عن الإسماعيلي

يبدو أن الأزمة التي اشتعلت داخل جدران النادى الإسماعيلى، خلال الفترة الماضية، عقب خروج باهر المحمدي، قائد الدراويش، في تصريحات تليفزيونية أعلن فيها رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك عروضًا قوية من ناديين أحدهما أوروبى والآخر خليجي، ليقرر ناديه تحويله للتحقيق واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، التي أقيمت في الجولة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب عدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.
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كهربا

«عبد الحفيظ» يعلن موعد إنهاء إجراءات قيد كهربا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادمًا من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق الأحمر التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم السبت؛ تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره إف سي مصر والتي تحدد لها غدًا الأحد.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
عمار-حمدي-وهو-في-الأهلي

مران الأهلي يشهد إصابة عمار حمدي بالتواء في الكاحل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق الفيومي يوم الأربعاء المقبل، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم أمس، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة والجري حول الملعب لمدة قصيرة فقط.
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