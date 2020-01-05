ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل سليماني.وقال القيادي غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة