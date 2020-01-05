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ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
ترامب
ترامب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.
ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل سليماني.وقال القيادي غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة
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فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
مايك بومبيو

بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
حزب الله العراقي امام السفارة الامريكية

حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
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العراق

كيف سيؤثر مقتل سليماني على المشهد السياسي في العراق؟

يبدو أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني سيغير قواعد اللعبة في العراق هذا البلد الذي يشهد حراك شعبي منذ ما يقرب من 4 أشهر، إلا أن اغتيال سليماني سيطر على المشهد العراقي. وجاءت الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي ينظر إليه بأنه القائد الفعلي للحشد الشعبي، بعد ساعات من تهديدات وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أن قوات بلاده مستعدة لتكثيف نشاطاتها لطرد القوات الحليفة لإيران لخارج العراق، مع اتخاذ إجراءات وقائية قد تشمل العمل العسكري اذا اكتشفت أن هناك هجوما وشيكا.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
علم-ايران

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
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