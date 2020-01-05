رياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة فلامنجو

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
فلامنجو
فلامنجو
يبحث ريال مدريد الإسباني، عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يستهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواصلة المنافسة على جميع الأصعدة، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الموسم الماضي، وخروجه خالي الوفاض من كل البطولات التي شارك بها، حيث تمكن الريال من التوصل لاتفاق بالفعل مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمن نجمه الشاب رينير جيسوس، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا. ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.وأشارت "ماركا" إلى أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو،
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دي يونج

فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق مصر في الدوري

يخوض الاهلي مواجهة اليوم الأحد، أمام نظيره فريق مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث المارد الأحمر في مواجهة اليوم عن الإنتصار العاشر له على التوالي في الدوري، حيث لم يذثق طعم الخسارة حتى الآن . بينما على الجانب الأخر يبحث فريق عن مفاجآة في مباراة اليوم بتحقيق فوز ثالث له في الدوري، وسبق لـ مصر أن حقق مفاجأة خلال الموسم الجاري بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، وهو ما يخشى الأهلي تكراره خلال مواجهة اليوم .
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يغلق ملف الرحيل عن الإسماعيلي

يبدو أن الأزمة التي اشتعلت داخل جدران النادى الإسماعيلى، خلال الفترة الماضية، عقب خروج باهر المحمدي، قائد الدراويش، في تصريحات تليفزيونية أعلن فيها رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك عروضًا قوية من ناديين أحدهما أوروبى والآخر خليجي، ليقرر ناديه تحويله للتحقيق واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، التي أقيمت في الجولة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب عدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.
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ماني

ريال مدريد يبحث إمكانية ضم ساديو ماني

أشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث بدأت إدارة الفريق الملكي بالفعل التواصل مع ممثلي النجم السنغالي لمعرفة رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد الموقع أيضًا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تواصل بشخصه مع ماني، وأخبره برغبته الشديدة في ضمه إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، خاصة أن ريال مدريد يعاني كثيرًا منذ رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 تجاه يوفنتوس الإيطالي.
ليفريول- فلامنجو

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
مونتيري

مونتيري يهزم الهلال ويحصد برونزية مونديال الأندية

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة قطر، بفوزه على فريق الهلال السعودي، بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث.. ونجح فريق الهلال في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 36، عن طريق كارلوس إدواردو، الذي استقبل عرضية ياسر الشهراني، برأسية رائعة في شباك الفريق المكسيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي، بهدف نظيف.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
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