ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة فلامنجو

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

فلامنجو

يبحث ريال مدريد الإسباني، عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يستهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواصلة المنافسة على جميع الأصعدة، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الموسم الماضي، وخروجه خالي الوفاض من كل البطولات التي شارك بها، حيث تمكن الريال من التوصل لاتفاق بالفعل مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمن نجمه الشاب رينير جيسوس، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا. ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.وأشارت "ماركا" إلى أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو،

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا.



ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.



وأشارت "ماركا" إلى أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير، والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرًا.



يذكر أن رينير جيسوس تواجد في قائمة فلامنجو البرازيلي الأخيرة التي شاركت في كأس العالم للأندية الذي استضافته قطر، وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة نصف النهائي التي حسمها فريقه البرازيلي بنتيجة 3-1.



كما جلس أيضًا على مقاعد البدلاء، في المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي، والتي حسمها الريدز بهدف روبرتو فيرمينو بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.