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الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص
الجيش الإيراني - أرشيفية
الجيش الإيراني - أرشيفية
نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".وأضاف في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد
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بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: 35 هدفا أمريكيا حيويا في مرمى نيراننا

قال القيادي بالحرس الثوري غلام علي أبو حمزة، إن إيران ستعاقب الأمريكيين?? ???أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني، قائلًا: «إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى إيران»، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مضيفًا: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي»، مشددًا على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني، وفقًا لروسيا اليوم.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
علم-ايران

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
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