الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

الجيش الإيراني - أرشيفية

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".وأضاف في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.



وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".



وأضاف في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".



وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.



ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها".





