فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

فرينكي دي يونج

يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.

وأضاف "في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز. لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها".وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء

وأضاف "في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز. لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها".



وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.



ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال مبرزًا أهميته في الفريق.



ورغم التعادل يحافظ برشلونة على صدارة الليجا بـ40 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف الذي فاز في وقت سابق السبت على خيتافي بثلاثية نظيفة.



يذكر أن برشلونة سجل هدفين عبر لويس سواريز في الدقيقة 51 وأرتورو فيدا في الدقيقة 59، بينما سجل ثنائية إسبانيول ديفيد لوبيز سيلفا في الدقيقة 23 ووو لي في الدقيقة 88.