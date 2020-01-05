رياضة

فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج
يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.
وأضاف "في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز. لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها".وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء
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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موهبة فلامنجو

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فالفيردي يعتزم إراحة شتيجن في السوبر الإسباني

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دي يونج

دي يونج استهدف الانتقال إلى آرسنال قبل برشلونة

تحدث متوسط الميدان الهولندي، فرينكي دي يونج، عن الخطة التي وضعها في السابق من أجل الانتقال لصفوف فريقه الحالي برشلونة عند الرحيل عن فريقه السابق أياكس، وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "وضعت لنفسي قائمة بالأندية التي أخطط للعب لها في خطة طويلة الأمد، وهي أياكس ثم آرسنال وأخيرًا برشلونة، وقد أطلقت عليها طريق مارك أوفرمارس"، وكان نجم أياكس السابق مارك أوفر مارس، المدير الرياضي الحالي للنادي الهولندي، قد انتقل إلى آرسنال عام 1997، قبل انضمامه إلى برشلونة عام 2000.
فالفيردي‎

فالفيردي يشيد بهدف سواريز غير العادي

أعرب إيرنيستو فالفيردي عن سعادته بانتصار برشلونة أمس السبت، على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة"، وأضاف: "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، إذ توقعته تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك فكان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبون لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول"، وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح: "ليس وقته حاليا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".
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