جريمة

انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بحى دريم لاند وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء  التى سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولاتها
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مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
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بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

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«العشيق والنسكافيه».. إعدام «أماني» وعشيقها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي حكمها، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لزوجة وعشيقها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها وإلقاء جثته في مياه ترعة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم. تعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من «سليمان.م»، 34 عاما، محاسب، بالعثور على شقيقه "محمد"28 عاما، موظف بشركة الصرف الصحي، جثة هامدة بمياه ترعة الشراقوة.
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حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
حريق (2)

السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
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كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
السيطرة-على-حريق بداخل-مركب-عائم جنوب الأقصر (3)

14 مصابا في حريق باخرة سياحية بالأقصر

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