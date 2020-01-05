انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

حريق - أرشيفية

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.

البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بحى دريم لاند وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولاتها



البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بحى دريم لاند وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.



وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولاتها إخراج بعض محتويات الشقة، وجرى نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج. وقالت في تصريحات لها إن العناي الإلهية أنقذتها من الموت، إذ توجهت إلى سيارتها لإحضار بعض متعلقاتها وفوجئت في طريق عودتها باندلاع الحريق الذي التهم محتويات الشقة بالكامل.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى كلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق.



