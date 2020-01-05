جريمة

المعاينة بمذبحة البحيرة: طٌعِنوا وتم إحراق جثثهم

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
أرشيفية
أرشيفية
يواصل رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة جهودهم لكشف غموض العثور على 7 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال مقتولين ومحروقين بمنزل واحد، في عزبة شيخ على التابعة لمركز كفر الدوار، وتبين أن الضحايا هم"عماد. ح.ا" 15 عامًا، به آثار طعن وحروق، "حسني.أ.ع" 39 عامًا، "طعون وحروق"، " محمد.ح.أ" 6 أعوام "حروق"، " مسعود.ح.أ" 4 أعوام " حروق "، " عبد الرحمن.ح.أ" 10 أعوام " حروق"، " رنا.م.ش" 34 عامًا " حروق"، " زينب.ع" 65 عامًا " حروق "، وتم نقل الضحايا إلى المشرحة، ويتولى خبراء المعمل الجنائي فحص مكان الجريمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأحد إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة شيخ على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل وزوجته وأطفالهما والجدة والدة رب المنزل، والجثث والمنزل محترقين، وتبين من الفحص الأولى
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مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
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انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

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«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
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«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
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«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
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بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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