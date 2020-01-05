المعاينة بمذبحة البحيرة: طٌعِنوا وتم إحراق جثثهم

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

أرشيفية

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة جهودهم لكشف غموض العثور على 7 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال مقتولين ومحروقين بمنزل واحد، في عزبة شيخ على التابعة لمركز كفر الدوار، وتبين أن الضحايا هم"عماد. ح.ا" 15 عامًا، به آثار طعن وحروق، "حسني.أ.ع" 39 عامًا، "طعون وحروق"، " محمد.ح.أ" 6 أعوام "حروق"، " مسعود.ح.أ" 4 أعوام " حروق "، " عبد الرحمن.ح.أ" 10 أعوام " حروق"، " رنا.م.ش" 34 عامًا " حروق"، " زينب.ع" 65 عامًا " حروق "، وتم نقل الضحايا إلى المشرحة، ويتولى خبراء المعمل الجنائي فحص مكان الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأحد إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة شيخ على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل وزوجته وأطفالهما والجدة والدة رب المنزل، والجثث والمنزل محترقين، وتبين من الفحص الأولى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأحد إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة شيخ على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل وزوجته وأطفالهما والجدة والدة رب المنزل، والجثث والمنزل محترقين، وتبين من الفحص الأولى أن الجريمة جنائية إذ وجدت آثار طعن بعدد من جثث الضحايا.



على الفور، وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث، وجاري الفحص والتحري.



