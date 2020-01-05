الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدالصغرى العظمىالقاهرة 08 17شبين الكوم 07 17طنطا 07 17دمنهور 09 18الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 08 15السلوم 08 15سيوة 05 14بورسعيد 09 18دمياط 09 18الزقازيق 08 17الاسماعيلية 07 18السويس 08 17العريش 08 18 رفح 07 17رأس سدر 10 18 نخل

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غد



الصغرى العظمى



القاهرة 08 17



شبين الكوم 07 17



طنطا 07 17



دمنهور 09 18



الإسكندرية 09 18



بلطيم 10 17



مطروح 08 15



السلوم 08 15



سيوة 05 14



بورسعيد 09 18



دمياط 09 18



الزقازيق 08 17



الاسماعيلية 07 18



السويس 08 17



العريش 08 18



رفح 07 17



رأس سدر 10 18



نخل 00 16



نويبع 14 19



طابا 10 18



كاترين 00 12



الطور 11 20



شرم الشيخ 13 19



الغردقة 07 20



مرسى علم 08 19



الفيوم 08 17



بنى سويف 07 18



المنيا 05 19



أسيوط 05 18



سوهاج 05 18



قنا 06 18



الأقصر 05 18



أسوان 06 19



أبوسمبل 08 18



الوادى الجديد 04 18



شلاتين 16 21



ابو رماد 15 22



حلايب 16 19



رأس حدربة 17 20







