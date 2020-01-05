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الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة

٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
أرشيفية
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدالصغرى العظمىالقاهرة 08 17شبين الكوم 07 17طنطا 07 17دمنهور 09 18الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 08 15السلوم 08 15سيوة 05 14بورسعيد 09 18دمياط 09 18الزقازيق 08 17الاسماعيلية 07 18السويس 08 17العريش 08 18      رفح 07 17رأس سدر 10 18  نخل
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة.. والعظمى 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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اليوم سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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