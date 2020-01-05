الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة
٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدالصغرى العظمىالقاهرة 08 17شبين الكوم 07 17طنطا 07 17دمنهور 09 18الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 08 15السلوم 08 15سيوة 05 14بورسعيد 09 18دمياط 09 18الزقازيق 08 17الاسماعيلية 07 18السويس 08 17العريش 08 18 رفح 07 17رأس سدر 10 18 نخل
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غد
الصغرى العظمى
القاهرة 08 17
شبين الكوم 07 17
طنطا 07 17
دمنهور 09 18
الإسكندرية 09 18
بلطيم 10 17
مطروح 08 15
السلوم 08 15
سيوة 05 14
بورسعيد 09 18
دمياط 09 18
الزقازيق 08 17
الاسماعيلية 07 18
السويس 08 17
العريش 08 18
رفح 07 17
رأس سدر 10 18
نخل 00 16
نويبع 14 19
طابا 10 18
كاترين 00 12
الطور 11 20
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 07 20
مرسى علم 08 19
الفيوم 08 17
بنى سويف 07 18
المنيا 05 19
أسيوط 05 18
سوهاج 05 18
قنا 06 18
الأقصر 05 18
أسوان 06 19
أبوسمبل 08 18
الوادى الجديد 04 18
شلاتين 16 21
ابو رماد 15 22
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20