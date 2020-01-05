فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
تعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم للسرقة، فجر الأحد، لدى تسلل ملثماً إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجىء بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرط وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة. نانسي
اقرأ المزيد
ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
دفع-رباعي (4)

تعرف على ما حققه «دفع رباعي» بعد ثلاثة أيام عرضا

حقق فيلم "دفع رباعي" أمس الجمعة، إيرادًا بلغ 25 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام إلى 65 ألفًا و333 جنيهًا، وينافس الفيلم فى نفس الموسم عددا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، الذي وصل إجمالي إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض. ومن المقرر أن يدخل السباق خلال الأيام القادمة عدد من الأفلام منها "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي، "لص بغداد" للفنان محمد إمام، و"بنات ثانوي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة جميلة عوض.
احمد رزق

جنات ووليد سعد يروجان لمسلسل «بخط الإيد» بأغنية «بطلة حدوتك»

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني التتر الرسمي لمسلسل "بخط الإيد"، والأغنية الدعائية وهي "بطلة حدوتك"، دويتو مشترك بين الفنانة جنات والفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه بدءًا من 4 يناير المقبل عبر شاشة dmc.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]