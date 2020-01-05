نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

نانسي عجرم

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".

تعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم للسرقة، فجر الأحد، لدى تسلل ملثماً إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجىء بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرط وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة. نانسي