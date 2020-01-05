نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
نانسي عجرم
علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي".
وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
تعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم للسرقة، فجر الأحد، لدى تسلل ملثماً إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجىء بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرط وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
نانسي
تعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم للسرقة، فجر الأحد، لدى تسلل ملثماً إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجىء بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرط وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
نانسي عجرم قررت اعتزال إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير لتتفرغ لأسرتها، حيث تقضي إجازة عيد الميلاد المجيد رفقتهم، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
نانسي عجرم شاركت، أمس السبت، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب محمد حماقي، والمطرب عاصي الحلاني.