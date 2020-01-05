سامسونج تطلق حملة تخفيضات على التلفزيونات في يناير

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

سامسونج

أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصري ، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية. وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ?ومشاركتهم في جميع الأعياد والإحتفالات.

وأوضح قاسم أن العروض الجديدة تتفق تمامًا مع إحتياجات المستهلك المصري، وتتسق مع قدراته الشرائية التي تبذل سامسونج جهدًا كبيرًا لدراستها، ومعرفتها بوضوح حتى تتمكن من تلبيتها، لتتفوق على جميع المنتجات المماثلة بالسوق المصرية فيما يتعلق بتوفير أفضل تقنيات الصوت، والصورة للمستهلك المصري، وهو ما قفز بالحصة