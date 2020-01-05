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سامسونج تطلق حملة تخفيضات على التلفزيونات في يناير

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
سامسونج
سامسونج
أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصري ، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية. وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ?ومشاركتهم في جميع الأعياد والإحتفالات.
وأوضح قاسم أن العروض الجديدة تتفق تمامًا مع إحتياجات المستهلك المصري، وتتسق مع قدراته الشرائية التي تبذل سامسونج جهدًا كبيرًا لدراستها، ومعرفتها بوضوح حتى تتمكن من تلبيتها، لتتفوق على جميع المنتجات المماثلة بالسوق المصرية فيما يتعلق بتوفير أفضل تقنيات الصوت، والصورة للمستهلك المصري، وهو ما قفز بالحصة
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إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
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