البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بخسائر 28 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

البورصة المصرية

تراجع كبير شهدته مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، التي شهدت تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وسط اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك في أول جلسة بعد اشتعال التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.43%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13283 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثميرين المصريين، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79%.

خسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسة نحو 28.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 678.1 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 372.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء



خسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسة نحو 28.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 678.1 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 372.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 369.6 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالي.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم فقط صافي بيع بقيمة 71.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالي.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات كبيرة بعد ضربة جوية للولايات المتحدة بمطار بغداد بالعراق قتلت خلالها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط.







