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البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بخسائر 28 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تراجع كبير شهدته مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، التي شهدت تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وسط اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك في أول جلسة بعد اشتعال التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.43%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13283 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثميرين المصريين، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79%.
خسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسة نحو 28.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 678.1 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 372.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء
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فرع-شركة-اورنج (2)

للمرة الرابعة.. تنظيم الاتصالات يكشف "اورنچ" تقدم أسرع إنترنت في مصر

حصدت شركة "اورنچ مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التي صدر فيها التقرير.
نيفين جامع

وزيرة الصناعة رئيسا لجهاز المشروعات لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة 6 أشهر؛ وجاء ذلك في مرسوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2020. وأكدت نيفين، أن توليها هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة، حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهاز سيستمر في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
قناة-السويس (3)

731 مليون دولار زيادة بإيرادات قناة السويس خلال 2019

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019. وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019.
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مجلس-النواب (1)

تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
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