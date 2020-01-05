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«اقتحمت المزلقان».. اصطدام سيارة بقطار في أسوان

تحرير:محمد فتحي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٤ م
قطار_أرشيفية
قطار_أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 12:03 اقتحمت سيارة نصف نقل، تحمل لوحة معدنية رقم «6439 ص. و. ط»، مزلقان بلانة بالكيلو 100/846 خط «القاهرة -أسوان»، وهو مغلق بجنازير وشغال أجراس وأنوار وتحت حراسة من السكة الحديد، وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف «القاهرة - أسوان»، ما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج إصابات أو وفيات. وبالمعاينة والفحص، تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان، ما أدى إلى إنحدار السيارة واصطدامها بجرار القطار وعليه تم سحب العربة لمسير القطارات.
وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السادة قائدي المركبات الإلتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات، للحفاظ على أروح الأشخاص وممتلكاتهم.وفي يوليو الماضي، سقط جرار وبعض عربات قطار رقم 982 «مكيف» القاهرة - أسوان، عن القضبان بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة -
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
البنك-المركزي

بعد غد.. البورصة والبنوك إجازة بمناسبة عيد الميلاد

تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة، بعد غد الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وذكر البنك المركزي والبورصة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
فتاة- المنصورة (2)

أحد منقذي فتاة المنصورة: «كبير وصغير كان عايز يتحرش»

قال سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، إن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة قائلًا: «الكل كان هايص». وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات، قائلًا: «كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش»، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته.
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مترو-الانفاق-شباك-تذاكر (3)

زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. الحكومة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة النقل أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق،مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.
القيادة والشبورة

احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
قطار - أرشيفية

سفير المجر بالقاهرة: بدء توريد عربات القطار لمصر في 2020

قال سفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك إنه من المتوقع بدء توريد بعض عربات القطار لمصر في الربع الأول من عام 2020 والتي ستدعم برنامج التحديث الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستزيد من مستوى الراحة في وسائل النقل العام وستقلل من مخاطر الحوادث. وأعرب سفير المجر، عن سعادته بعودة القطارات المجرية لمصر، .موضحا أن الشركة المجرية " جانز –مافيج " كانت تقوم بتوريد عربات القطار للسكك الحديدية لمصر خلال فترة الستينيات والسبعينات.
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