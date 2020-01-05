«اقتحمت المزلقان».. اصطدام سيارة بقطار في أسوان

تحرير:محمد فتحي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٤ م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 12:03 اقتحمت سيارة نصف نقل، تحمل لوحة معدنية رقم «6439 ص. و. ط»، مزلقان بلانة بالكيلو 100/846 خط «القاهرة -أسوان»، وهو مغلق بجنازير وشغال أجراس وأنوار وتحت حراسة من السكة الحديد، وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف «القاهرة - أسوان»، ما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج إصابات أو وفيات. وبالمعاينة والفحص، تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان، ما أدى إلى إنحدار السيارة واصطدامها بجرار القطار وعليه تم سحب العربة لمسير القطارات.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السادة قائدي المركبات الإلتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات، للحفاظ على أروح الأشخاص وممتلكاتهم.وفي يوليو الماضي، سقط جرار وبعض عربات قطار رقم 982 «مكيف» القاهرة - أسوان، عن القضبان بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة -