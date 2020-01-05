«مزقوا صورة بشار الأسد».. اعتقال 38 طالبًا في دمشق

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م

بشار الأسد

اعتقلت قوات النظام السوري 38 طالبا من مدرسة «الجرمق» الابتدائية في بلدة يلدا الواقعة جنوب العاصمة دمشق، بسبب قيام الطلاب بتمزيق صورة لرأس النظام «بشار الأسد»، وفقا لما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأت الحملة باعتقال 20 طالبا، من المدرسة إثر قيامهم بتشويه صورة بشار الأسد ثم تمزيقها، ليقوم فرع فلسطين (216) التابع للنظام بعد أيام باعتقال 18 طفلا آخرين بعد مداهمة منازلهم، جميعهم من أبناء مخيم اليرموك ونازحين إلى يلدا، وفقًا لما ذكرته العربية.

وعقب الحادثة توجهت لجان المصالحة في جنوب العاصمة دمشق لفرع «فلسطين» في محاولة منهم للتوسط وإخراج الأطفال من المعتقل إلا أن قيادة الفرع وجهت للأطفال تهمة الانتساب إلى ما يسمى «أشبال الخلافة» الذي كان يتبع لتنظيم داعش خلال فترة تواجد التنظيم في مخيم اليرموك جنوب دمشق.وفي عام 2015 سيطر تنظيم داعش على أكثر