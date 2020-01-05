حسن نصرالله: المقاومة لن تترك جنديا أمريكيا بالعراق

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

حسن نصرالله

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس، مضيفًا: «الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، موضحًا: «أنه لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وحذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء أمس السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من اليوم الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام