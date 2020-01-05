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حسن نصرالله: المقاومة لن تترك جنديا أمريكيا بالعراق

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م
حسن نصرالله
حسن نصرالله
قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس، مضيفًا: «الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، موضحًا: «أنه لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وحذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء أمس السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من اليوم الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام
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«مزقوا صورة بشار الأسد».. اعتقال 38 طالبًا في دمشق

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كيف سيؤثر مقتل سليماني على المشهد السياسي في العراق؟

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كيف سيؤثر مقتل سليماني على المشهد السياسي في العراق؟

يبدو أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني سيغير قواعد اللعبة في العراق هذا البلد الذي يشهد حراك شعبي منذ ما يقرب من 4 أشهر، إلا أن اغتيال سليماني سيطر على المشهد العراقي. وجاءت الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي ينظر إليه بأنه القائد الفعلي للحشد الشعبي، بعد ساعات من تهديدات وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أن قوات بلاده مستعدة لتكثيف نشاطاتها لطرد القوات الحليفة لإيران لخارج العراق، مع اتخاذ إجراءات وقائية قد تشمل العمل العسكري اذا اكتشفت أن هناك هجوما وشيكا.
حزب الله العراقي

«حزب الله العراقي» يُعلن موعد استهداف قواعد أمريكية

حذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء اليوم السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من غدًا الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية». يأتي هذا بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أمريكيين، وفقًا لسكاي نيوز.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
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